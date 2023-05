PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * ORSI: « MANGIATOIE AUTOMATICHE ILLEGALI, QUERELATO FUGATTI ALLA PROCURA DI TRENTO PER IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO »

17.37 - mercoledì 17 maggio 2023



In data odierna il Partito Animalista Europeo ha depositato atto formale di querela, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, per il tramite degli uffici dei Carabinieri Legione Lazio, nei confronti del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti per il reato di abuso d’ufficio ai sensi dell’art. 323 del codice penale.

Il tema dell’antropizzazione degli habitat naturali registra la presenza di grandi carnivori a ridosso dei paesi del Trentino principalmente a causa della pratica illegale del foraggiamento artificiale degli ungulati, benché abbia ricevuto il parere negativo dell’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è una pratica molto diffusa in Trentino. Le mangiatoie infatti, posizionate dai cacciatori e bracconieri, anche in modo sconsiderato vicino a case e strade, per consentire agli animali di mangiare ed attirarli per ucciderli, attirano anche lupi ed orsi di cui M6 e M2 che sono stati uccisi dai bracconieri rispettivamente nel 2015 e nel 2013, stessa sorte che potrebbe aver colpito altri tre orsi tra cui M62 il mese scorso. La concentrazione della fauna ungulata nei siti di foraggiamento e le stesse mangiatoie automatiche rappresentano inoltre un concreto pericolo per l’uomo attirando un consistente numero di predatori e l’incidente mortale di Andrea Papi ne è l’ultima conseguenza.

“Il problema delle mangiatoie che attirano lupi e orsi è ben noto al presidente della PAT, Maurizio Fugatti, poiché oggetto della mozione presentata in consiglio provinciale già nel mese di gennaio 2022, ove il consigliere Filippo Degasperi chiese di vietare il foraggiamento degli ungulati nelle aree in cui è conclamata la presenza di grandi predatori. Si evidenzia che le mangiatoie artificiali sono vietate dalla normativa italiana ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Fugatti, benché fosse a conoscenza della pratica illegale del foraggiamento degli ungulati messa in atto dai cacciatori, non ha applicato tale legge, è responsabile per omessa vigilanza sull’osservanza della medesima norma e non ha adottato alcuna iniziativa legislativa per vietare la pratica fuorilegge del foraggiamento e mangiatoie artificiali, favorendo indubbiamente la categoria dei cacciatori. Il presidente della Provincia Autonoma di Trento nell’esercizio delle sue funzioni in violazione di norme regolamentari ha procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio alla categoria dei cacciatori nonché bracconieri arrecando un danno ingiusto patrimoniale. Emerge in maniera chiara la commissione del delitto di cui all’ art. 323 del codice penale riguardante l’abuso d’ufficio.”

Partito Animalista Europeo