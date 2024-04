ARCIDIOCESI TRENTO * “CON LE MANI IN PASTA”: « DOMANI 6 APRILE 1.500 GIOVANI SARANNO IMPEGNATI NELLA RACCOLTA VIVERI SOLIDALE »

11.36 - venerdì 5 aprile 2024

Torna “Con le Mani in pasta”: 1500 adolescenti e giovani della Diocesi di Trento impegnati domani nella raccolta viveri solidale. Torna domani, sabato 6 aprile, “Con le Mani in pasta”, la raccolta di viveri e materiali di prima necessità realizzata sull’intero territorio diocesano dai gruppi adolescenti e giovani coordinati da Caritas, Pastorale giovanile e Associazione NOI. Un centinaio i gruppi complessivamente attivi, con almeno 1500 giovani volontari coinvolti nell’iniziativa solidale.

Fin dalle prime ore del mattino, i giovani saranno all’ingresso dei supermercati o busseranno alle abitazioni per raccogliere in particolare pasta e scatolame (comunque alimenti non facilmente deperibili) o generi di prima necessità, da destinare poi a persone o famiglie seguite da Caritas, Banco Alimentare, Trentino Solidale ma soprattutto dalle associazioni che localmente si prendono a cuore situazioni di particolare bisogno.

Per i giovani partecipanti a “Con le mani in pasta” si prospetta una giornata all’insegna dell’incontro, dell’ascolto e del servizio, in clima gioioso. Una proposta aperta anche a chi non frequenta abitualmente gli ambienti ecclesiali.

“Il valore dell’iniziativa – spiegano i coordinatori – è proprio la capillarità della proposta e la volontà di offrire risposta ai bisogni di ogni territorio, spesso differenziati. Per questo è stato importante il cammino di preparazione alla giornata, con l’invito ai ragazzi a conoscere i gruppi e le associazioni di volontariato impegnati localmente nel dare risposta al disagio, non solo economico. Dare un volto alla povertà e a chi viene in soccorso di chi fa più fatica rende ancora più significativa la raccolta viveri”.

Avviata dieci anni fa in Vallagarina, “Con le mani in pasta” si è estesa ormai a tutta la Diocesi, ritagliandosi un posto fisso (a parte la sospensione causa Covid) nelle attività pastorali di primavera. In preparazione alla giornata, la Diocesi ha proposto materiale per aiutare i ragazzi a comprendere lo spirito dell’iniziativa, contrassegnata anche dall’inconfondibile maglietta azzurra con stampata l’impronta di tante mani, intrecciate in grande rete che per un sabato abbraccerà città e valli del Trentino.