PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ STELLE – GELINDI – TRE RE ”: « “ LEZIONI DI MUSICA POPOLARE TRENTINA ”, SESTO APPUNTAMENTO SULLA PIATTAFORMA ZOOM (17/1) »

16:29 - 16/01/2022

“Lezioni di musica popolare trentina”, sesto appuntamento lunedì 17 gennaio. Prosegue il ciclo webinar “Stelle, Gelindi, tre Re” a cura del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.

Sulla piattaforma Zoom prosegue il ciclo “Stelle, Gelindi tre Re” a cura del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. Lunedì 17 gennaio dalle 18 alle 19 è in programma il sesto appuntamento dell’iniziativa “Lezioni di musica popolare trentina”, ideata dall’etnomusicologo Renato Morelli per valorizzare il prezioso patrimonio conservato in APTO, Archivio provinciale per la Tradizione Orale – sezione del Museo dal 2002. Divulgativo e didattico il ciclo “Stelle Gelindi e tre Re” ha finora riscontrato l’interesse e l’entusiasmo di molte persone sia in diretta, sia sul canale YouTube del Museo. La partecipazione a uno o più webinar è riconosciuta come aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado. Il Museo rilascerà l’attestato in base alle ore di partecipazione di ciascun richiedente.

Nell’incontro di lunedì 17 gennaio il focus è su due canti di derivazione laudistica: “L’unico figlio dell’eterno padre” e “O angeli correte subito”. Il primo, “L’unico figlio dell’eterno padre” è un componimento poco diffuso. In Trentino è documentato a Palù in Val dei Mòcheni, a Grumes e a Sover. In Veneto nella Val d’Astico e in provincia di Vicenza. In Liguria a Ceriana (IM). Ha fatto però registrare esiti particolarmente importanti per la ricerca, in quanto è

stato possibile trovare la relativa fonte laudistica della Controriforma: il “Terzo libro delle Laudi Spirituali” stampato a Roma nel 1577. Lo stesso componimento è anche pubblicato nella Raccolta Michi.

Per “O angeli correte subito” è stato possibile trovare la fonte laudistica (“Laudi e canzoni spirituali” stampata a Roma da Ignazio de Lazzeri nel 1654), ma anche il relativo canto ‘noto al volgo’ (titolo “Donna ritrosa” con incipit “O Clorinda” pubblicato nella Raccolta Stefani del 1621; un canto metaforicamente erotico, dedicato a una donna bellissima ma “rigida e frigida”, che nella lauda viene trasformata spiritualmente nella notte “rigida e frigida” in cui è nato Gesù.

I webinar proseguiranno fino al 31 gennaio 2022, ogni lunedì dalle ore 18 alle 19.

Accesso libero cliccando sul link:

Le lezioni precedenti sono disponibili sul canale YouTube del Museo. Ulteriori informzioni sul sito www.museosanmichele.it/in-evidenza