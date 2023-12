COMUNE TRENTO * EX ITALCEMENTI – SOSTA: « LUNG’ADIGE S. NICOLÒ, APRE DOMANI 22 DICEMBRE UN NUOVO PARCHEGGIO GRATUITO DA 89 POSTI »

16.34 - giovedì 21 dicembre 2023

Apre domani un nuovo parcheggio gratuito da 89 posti all’ex Italcementi. Dalle 8 di domani mattina sarà possibile parcheggiare nella nuova area parcheggio in Lung’Adige S. Nicolò raggiungibile dalla strada che porta sul retro della Motorizzazione civile. Il nuovo parcheggio consta di 87 stalli di sosta senza limitazioni temporali e due posti riservati ai disabili, che saranno realizzati la prossima settimana. La nuova area – non troppo distante dal centro – sopperisce parzialmente alla chiusura del parcheggio ex Sit nel quale è operativo il cantiere per l’hub di interscambio della mobilità.

In allegato una foto e una planimetria che indica il senso di marcia nel parcheggio stesso.