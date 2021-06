FISASCAT CISL – TRENTINO * ROVERETO – CENTRO COMMERCIALE “ MILLENNIUM “: « SCIOPERO DA OGGI 25/6 DEGLI ADDETTI ALLE PULIZIE, DIPENDENTI DELLA DITTA PAPALINI DI FANO »

Gli addetti alle pulizie che effettuano il servizio presso il centro commerciale Millennium di Rovereto e dipendenti della ditta Papalini di Fano in provincia di Pesaro e Urbino, da oggi, venerdì 25 giugno, incroceranno le braccia.

Il 1 aprile i lavoratori vengono assunti dalla ditta Papalini per cambio appalto con una riduzione di circa 8% con anche l’attivazione della cassa Covid a rotazione motivata dal fatto che il Centro Commerciale era aperto solo parzialmente e non era possibile consumare pasti all’interno, non tenendo in considerazione che i clienti del centro consumavano all’esterno.

Dal 1 giugno il centro commerciale riapre in modo normale con l’afflusso di persone 7 giorni su 7 ma le ore del servizio di pulizie rimane lo stesso, con la continua attivazione della cassa covid che a nostro avviso viene attivata solo per un risparmio economico.

Sentita l’azienda ci comunica che il centro commerciale paga solamente per 76 ore settimanali il servizio di pulizie, mentre la somma dei contratti dei lavoratori ammonta a 92 ore settimanali con 16 ore a carico della collettività con l’attivazione della cassa covid.

I lavoratori denunciano questa situazione dove visto l’afflusso delle persone dovrebbero rafforzare il servizio di pulizie e non diminuirlo.

I lavoratori chiedo che venga rispettato e retribuito le loro ore di contratto firmato 2 mesi fa.