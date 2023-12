SEN. SPAGNOLLI (AUT) * CARNE COLTIVATA: « LA PRESIDENTE MELONI NON USI “COP28“ PER FARE COMIZI, DEMAGOGICI ED ANTI-SCIENTIFICI »

19.02 - lunedì 4 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“La Presidente Meloni ha usato il proscenio della Cop28 per parlare della carne coltivata, spiegando che non vuole vivere in mondo nel quale ai ricchi andranno cibi naturali e ai poveri cibi sintetici. Purtroppo neppure quando va all’estero per rappresentare l’Italia, la Presidente del Consiglio rinuncia ai suoi comizi demagogici e anti-scientifici.”

Così in una nota il senatore e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli.

“Evidentemente – aggiunge – la Presidente Meloni preferisce un mondo dove un miliardo di persone è sotto nutrito. Un mondo che nel 2050 toccherà i 10 miliardi di abitanti e nel quale, se non si troveranno modalità innovative di produrre cibo ovviamente sano, la situazione non potrà che peggiorare.

Inoltre quelli che lei definisce cibi naturali comprendono alimenti vegetali ed animali prodotti in coltivazioni e allevamenti intensivi, con enorme consumo di acqua ed energia. Per non dire delle grandi quantità di residui di diserbanti, insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, ormoni. Tutte sostanze prodotte artificialmente, ma per lei evidentemente naturali, che noi “ricchi” mangiamo ogni giorno con enorme impatto sulla nostra salute. Questo, cara Presidente, si chiama imbrogliare il popolo.”