COMMISSIONE EUROPEA * TRAFFICO DROGA E MIGRANTI: « EUROPOL PRESENTA LA PRIMA RELAZIONE CONTENENTE L’ INVENTARIO DELLE RETI CRIMINALI NELL’UE »

08.08 - venerdì 5 aprile 2024

Europol presenta la sua prima relazione contenente un inventario delle reti criminali in tutta l’UE. Oggi il Commissario per la Giustizia Didier Reynders e la Commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson parteciperanno alla presentazione, da parte di Europol, dei risultati della relazione dal titolo “Decodificare le più minacciose reti criminali dell’UE”, la prima mai dedicata a questo tema. Come indicato nella tabella di marcia dell’UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata dell’ottobre 2023, la realizzazione di un inventario delle reti criminali ad alto rischio è un presupposto fondamentale per smantellarle. La relazione fa seguito alle azioni indicate nella tabella di marcia e rappresenta un risultato fondamentale nell’ambito della strategia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025.

La relazione analizza oltre 800 reti criminali e 25 000 singoli individui, sulla base di dati provenienti da tutti gli Stati membri e da 17 paesi terzi. L’attenzione è rivolta alle principali attività criminali, tra cui il traffico di stupefacenti, le frodi, i reati contro il patrimonio, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. La relazione getta chiaramente luce non solo sulle attività criminali, ma anche sui loro responsabili, fornendo alle autorità di contrasto informazioni preziose sul funzionamento delle reti criminali nell’UE e rendendo così possibili azioni più mirate per combattere la criminalità organizzata.

La relazione sarà presentata alle ore 8: 30 CEST durante la conferenza stampa del Commissario Reynders e della Commissaria Johansson, insieme al direttore esecutivo di Europol Catherine De Bolle, al ministro belga dell’Interno, Annelies Verlinden, e al ministro belga della Giustizia Paul Van Tigchelt, e potrà essere seguita in diretta qui. Successivamente alla conferenza stampa verrà pubblicato un comunicato stampa consultabile qui.