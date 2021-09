PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “CIBO E PAESAGGIO“: « L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ALLE GALLERIE DI PIEDICASTELLO, IL PRIMO OTTOBRE ALLE 17.30 »

“Cibo e paesaggio. Riflessi di alcune pratiche alimentari del Trentino”, la mostra. Alle Gallerie di Piedicastello, inaugurazione domani, 1 ottobre, alle ore 17.30

Aprirà domani, 1 ottobre, a Trento, presso le Gallerie di Piedicastello, la mostra “Cibo e paesaggio. Riflessi di alcune pratiche alimentari del Trentino”, frutto di un progetto di tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio in collaborazione con Fondazione Museo storico del Trentino. L’inaugurazione è prevista alle ore 17.30. La mostra è visitabile fino al 31 gennaio 2022 da martedì a domenica dalle ore 10.00-18.00. L’ingresso è libero. È necessario il green pass.

Il percorso espositivo propone una lettura del rapporto tra cibo e paesaggio attraverso la presentazione di alcune pratiche alimentari del Trentino, mettendo in evidenza le mediazioni e gli adattamenti tra attività antropiche e ambiente naturale alpino, fra elementi tradizionali e soluzioni innovative, tra il vissuto collettivo e le esperienze individuali.

Il percorso espositivo si compone di 6 sezioni che, con testi, immagini, disegni ed illustrazioni evocative, offrono approfondimenti sul territorio montano, come spazio organizzato per la produzione di cibo, sulle pratiche alimentari, come espressione di abilità e di saperi tramandati nel tempo, sugli abitanti della montagna, come protagonisti dei processi di costruzione del paesaggio. Non potevano mancare una sezione dedicata alle ricette della cucina alpina, una parte interattiva rivolta ai visitatori più giovani e una tavola imbandita con i prodotti alimentari da esperire con tutti i sensi.