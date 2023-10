AGESC – ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE * ATTIVITÀ AUTUNNO 2023: « “IL CARICO FISICO E MENTALE IN FAMIGLIA“, IL SEMINARIO A TRENTO – ISTITUTO ARCIVESCOVILE (18/10 – 20.00) »

06.56 - venerdì 13 ottobre 2023

AGeSC riparte da e per i genitori. L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche, di seguito AGeSC, sorta nel 1975 è attiva sul territorio Trentino da decenni.

I progetti messi in piedi a favore della comunità sono stati molti, uno fra tutti, il progetto “Accogli” sul tema dell’educazione alla cittadinanza globale, che nel 2021 aveva coinvolto giovani tra i 14 e i 19 anni, le loro famiglie e ben 19 regioni. Ora, rialzatasi dalla pandemia, AGeSC è pronta a ripartire con eventi e progetti a favore dei propri associati e dell’intera comunità.

Di seguito una breve descrizione dei primi eventi in programma, aperti a tutti gli interessati.

Il carico fisico e mentale in famiglia

In questo mondo sempre più frenetico, si parla ancora poco e in modo confuso di carico fisico e mentale. Diventa essenziale, per vivere una vita familiare equilibrata e soddisfacente, non solo parlarne, ma chiarire i termini e imparare a riconoscerlo nelle nostre dinamiche quotidiane.

Durante questa serata ci occuperemo non solo di come definirlo e riconoscerlo, ma anche degli strumenti e dei modelli pratici per dividere e distribuire il carico in famiglia in modo consapevole.

L’incontro toccherà i seguenti punti:

● essere genitori equilibrati e soddisfatti per essere dei genitori efficaci

● cosa si intende per carico fisico e carico mentale

● come riconoscere il carico in famiglia

● strategie, strumenti e modelli per dividere e distribuire il carico in famiglia

Il seminario della durata di 2 ore sarà tenuto da Federica Cannata, Business Time Strategist | Professional Organizer.

L’incontro è gratuito, aperto all’intera cittadinanza anche a chi non è iscritto alle scuole cattoliche, ma su prenotazione al link http://bit.ly/carico_fisico_mentale

Mercoledì 18 ottobre, ore 20.00

c/o Aula Magna dell’Istituto Arcivescovile in via Endrici 23 a Trento

Generation BOH!

Educare, educarsi e fare scelte felici

Si sente spesso parlare di Intelligenza Emotiva, ma cos’è esattamente? La si può allenare? Come si gestiscono le emozioni? Come possiamo accompagnare i nostri figlie e le nostre figlie nelle varie fasi di scelta? Come dialogare con loro per la costruzione di un progetto di vita e di una piena autorealizzazione?

Attraverso un percorso in due tappe distinte Mauro Frisanco e Chiara Bonuzzi cercheranno di fornire gli strumenti necessari per aiutarci a rispondere a tutte queste domande.

Il percorso di (in)formazione è rivolto a genitori, ragazzi, docenti, educatori e affronta i seguenti argomenti:

● giovani di oggi e di domani come “risorsa da valorizzare”

● talenti personali nascosti, da scoprire, da mettere in valore

● le esperienze personali e il loro valore

● scegliere tra le diverse opportunità di crescita

● gestire successi, difficoltà e insuccessi nell’istruzione e nel lavoro

● leggere e comprendere il "lavoro" che cambia, le opportunità e le condizioni di accesso

accesso

Durante la serata sono previste testimonianze da parte di giovani e adulti portatori di esperienze significative ancorate alle varie tematiche.

I partecipanti potranno interagire e dialogare con i conduttori in forma anonima sia durante l’evento stesso, che tra la prima e la seconda tappa.

Condurranno:

● Mauro Frisanco, economista del lavoro, esperto nell’ambito dei processi di

ricerca-azione nei campi dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento

● Chiara Bonuzzi, esploratrice di talenti, designer di servizi formativi ed educativi,

Coach e Consultant EQ Education (SIX Seconds Italia, The Emotional Intelligence Network)

L’incontro è gratuito, aperto all’intera cittadinanza anche a chi non è iscritto alle scuole cattoliche, ma su prenotazione al link https://bit.ly/generation_BOH

Venerdì 26 ottobre e venerdì 24 novembre ore 20.15.