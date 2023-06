APT TRENTO * TURISMO: « AVVENTURA E CURA DI SÉ NELLA NATURA, SUL MONTE BONDONE L’ESTATE È “ACTIVE” »

09.05 - venerdì 16 giugno 2023

Avventura e cura di sé nella natura: sul Monte Bondone l’estate è “Active”. Dopo il successo dello scorso anno torna “My Active Summer”: un articolato programma di iniziative dedicate al benessere del corpo e dell’anima tra escursioni, trekking (anche con gli animali) ed esperienze proposte da APT Trento insieme al MUSE – Museo delle Scienze e gli operatori della montagna. Agnolin: “Le persone cercano attività utili per disconnettersi dalla frenesia della vita quotidiana. Il format risponde a questa loro esigenza”.

Un’estate a contatto con la natura, alla scoperta di un luogo ideale per vivere esperienze emozionanti e coinvolgenti, ma anche per la cura di sé: “My Active Summer” è il format proposto, dopo il successo dello scorso anno, da Apt Trento in collaborazione con il MUSE, il Comune di Trento e gli operatori della montagna, che da luglio fino a settembre prevede un programma articolato di iniziative rivolte agli amanti di sport outdoor, animali, benessere, botanica e scienza: escursioni a piedi e in mountain bike, prove di arrampicata, trekking con gli alpaca, passeggiate meditative nel bosco, presentazioni di libri, incontri formativi su come approcciarsi alla montagna, visite guidate per ammirare un patrimonio di oltre 2mila specie di piante rare o osservare il cielo stellato. Un ampio ventaglio di iniziative, alcune delle quali pensate specificatamente per i bambini.

“Oggi le persone vogliono trascorrere sempre più tempo all’aria aperta, dedicandosi ad attività stimolanti per la mente e per il fisico e che permettano loro di disconnettersi, nel vero senso del termine, dalla frenesia della vita quotidiana: “My Active Summer” è stato sviluppato proprio per rispondere a questa esigenza. Grazie alla preziosa sinergia con gli operatori del territorio, siamo riusciti a ricreare un format che ingloba l’intera proposta outdoor del Monte Bondone”, sottolinea Matteo Agnolin, direttore di Apt Trento.

Gli appuntamenti nel dettaglio:

OUTDOOR: Attività diverse per la gioia dei turisti che dovranno solo scegliere a quale dedicarsi: con i tanti appuntamenti predisposti dagli operatori della montagna e la possibilità di noleggiare l’attrezzatura necessaria sarà infatti possibile dare sfogo alle proprie passioni da vivere in un ambiente incontaminato. Come le escursioni guidate alla scoperta di paesaggi e panorami mozzafiato in bike o in e-bike, o l’esperienza in un’area giochi attrezzata con arena di tiro a segno, scivolo gonfiabile e percorsi per mini-quad elettrici. E sempre per il divertimento dei bambini, ecco la caccia al tesoro per famiglie (tutti i martedì dall’11 luglio al 29 agosto). Ampio spazio alle escursioni guidate come quella sul Monte Cornetto, ogni mercoledì dal 5 luglio al 13 settembre e poi ancora nordic walking, arrampicata e vie ferrate oltre a varie attività con gli animali: dai trekking ai percorsi sensoriali con gli alpaca, alla fattoria didattica, fino alla pet therapy.

KIDS: Imparare divertendosi è il leitmotiv delle iniziative pensate per i più piccoli. A partire da “Primi passi sulla roccia – Kids Climbing”: ogni mercoledì, dal 12 luglio al 30 agosto, alla Palestra di Roccia del Monte Bondone, i bambini e i ragazzi dai 7 a 15 anni potranno trascorrere una giornata all’insegna dell’arrampicata assieme alle Guide Alpine. Con “Kids Survival Camp”, previsto per venerdì 14 e 28 luglio e per tutti quelli di agosto (4, 11, 18 e 25) sulla Piana delle Viote, avranno invece l’opportunità di vivere un’esperienza collettiva all’insegna della sopravvivenza, immersi nella natura, apprendendo svariate informazioni e tecniche preziose. Sarà l’occasione per imparare i segnali di emergenza (come, dove e quando farli), a costruire vari tipi di campo base, distinguere piante commestibili e medicinali, costruire una trappola, orientarsi con sole e bussole, i metodi per accendere il fuoco e cercare l’acqua. Il 21 luglio e l’11 agosto è in programma il trekking con gli alpaca riservato a tutta la famiglia: divertenti passeggiate in compagnia di animali docili e con una naturale predisposizione per le nuove amicizie (verrà riproposto anche il 25 agosto, adatti a tutti).

BENESSERE: Prendersi un momento per sé. Per ritrovare il proprio equilibrio o riconnettersi con la natura. In quest’ottica rientrano le esperienze che avranno luogo sulla Piana delle Viote del Monte Bondone. A partire da “Forestling”, in calendario il 15 luglio: un percorso di rilassamento a un ritmo lento e silenzioso con il coach Arno Cardini. La settimana seguente (il 22 luglio) si terrà invece una sessione di mindfulness nella natura, caratterizzata da una sequenza di pratiche di meditazione per imparare come allenare la propria attenzione e creare momenti di cura per l’anima. Uno scopo che può essere raggiunto anche attraverso lo yoga, con il magico suono delle campane tibetane come ottimo accompagnamento sonoro: l’appuntamento di riferimento è “Sunset Vibes Yoga”, il 29 luglio e il 26 agosto, mentre il trekking del 5 agosto “Conquistare le montagne, conquistare te stesso”, in compagnia di un’esperta coach e di un accompagnatore di media montagna, è pensato per chi alla crescita personale vuole abbinare un’escursione in alta quota.

EVENTI: Il rapporto tra uomo e montagna è tanto stimolante quanto complesso. All’interno di “My Active Summer” sono previsti 3 appuntamenti sul Monte Bondone a partecipazione gratuita, senza obbligo di prenotazione per viverlo al meglio grazie a nozioni teoriche e pratiche fornite da esperti: nel primo, “Invisibili”, fissato per il 6 luglio (alle 18.30) e curato da Coexistence.life nell’ambito degli eventi “Aspettando Coesistenza Festival”, si parlerà di come conciliare le attività outdoor con le esigenze della fauna selvatica durante l’anno. Il 16 luglio verrà presentato il libro “Dal tetto di casa vedo il mondo” dell’alpinista, arrampicatrice e scrittrice Anna Torretta. L’incontro sarà moderato da Lisa Orlandi, de “La piccola libreria” di Levico Terme. Infine, il 21 luglio (alle 18), “Prudenza in montagna”: una lezione, in collaborazione con il Soccorso Alpino Toscano, su cosa fare (e non fare) durante un’escursione, con consigli pratici su come approcciare la montagna.

NATURA: Nella conca delle Viote del Monte Bondone per scovare la meraviglia basta guardarsi attorno. O verso il cielo. Il Giardino Botanico Alpino Viote e la Terrazza delle Stelle (sedi territoriali del MUSE) rappresentano infatti una speciale combinazione di naturale bellezza che riempie gli occhi e l’anima: un tesoro che custodisce un patrimonio di oltre 2mila specie di piante rare esteso su un’area di 10 ettari tra aiuole rocciose, torbiere e laghi. A poca distanza, e facilmente raggiungibile, si trova la Terrazza delle Stelle, un osservatorio astronomico a forma di cupola in acciaio riflettente che permette di ammirare la volta celeste grazie a speciali telescopi. Per tutta l’estate verranno organizzate attività interattive, laboratori creativi, visite guidate, spettacoli e eventi per conoscere tutto su biodiversità e astronomia. Il Giardino Botanico Alpino è aperto dalle 9 alle 18 da giugno a agosto e dalle 9 alle 17 a settembre. La Terrazza delle Stelle, invece, è visitabile durante le iniziative in calendario e su prenotazione.

Foto di Camilla Pizzini