CAROVANA DEI GHIACCIAI 2022 * TRENTINO ALTO ADIGE: « QUARTA TAPPA SUL GHIACCIAIO DELLA MARMOLADA, GLI APPUNTAMENTI FINO AL 31/8 »

13.25 - domenica 28 agosto 2022

Carovana dei Ghiacciai 2022 arriva in Trentino Alto Adige: fino al 31 agosto tutti gli appuntamenti della quarta tappa sul Ghiacciaio della Marmolada.

Prossima tappa in Veneto-Trentino Alto Adige per la campagna di Legambiente con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano, con partner sostenitori Sammontana e FRoSTA e partner tecnico Ephoto. Un viaggio in cinque tappe, dal 17 agosto al 3 settembre per monitorare lo stato di salute dell’arco alpino, sempre più minacciato dalla crisi climatica.