CNCA TRENTINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL * WELFARE: «LA “SETTIMANA DELL’DELL’ACCOGLIENZA”, PRESENTAZIONE A TRENTO IL 29/5- 11.00»

12.23 - lunedì 27 maggio 2024

È in programma la conferenza stampa di presentazione della decima edizione della Settimana dell’accoglienza. La Settimana, organizzata dal Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza del Trentino – Alto Adige/Südtirol, è nata per costruire occasioni di incontro, di riflessione, di proposta e anche di racconto di quanto di positivo, di concreto, di replicabile si sta realizzando. Un’occasione nella quale rinforzare la trama di un tessuto che deve resistere e rinforzarsi.

“T-essere comunità: la volontà di costruire e stare assieme”. È questo il motto della decima edizione della “Settimana dell’Accoglienza” che si svolgerà a livello regionale da venerdì 27 settembre a sabato 5 ottobre. Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a prendere parte alla conferenza stampa per presentare la Settimana dell’Accoglienza 2024 che si svolgerà mercoledì 29 maggio alle ore 11.00, presso Bookique, Via Torre d’Augusto, 29, Trento.

IL 2024 è un anno speciale: Trento è la Capitale europea del volontariato, ma in senso più esteso è l’intero Trentino ad essere investito da un tale riconoscimento. Il volontariato è un elemento di fortissima connotazione dell’intera comunità. Dentro questa ci siamo anche noi del CNCA con le nostre diciotto realtà che quotidianamente offrono accoglienza, ascolto, sostegno, conforto alle persone più fragili. Ma in definitiva alla comunità stessa. È un anno speciale anche per la Settimana dell’accoglienza, che compie dieci anni. Dieci anni in cui abbiamo provato insieme a moltissime altre realtà, come istituzioni, scuole, associazioni, cooperative, gruppi spontanei, singole persone, a riflettere su temi centrali della vita collettiva.

Casa, cura, solitudini, diritti e doveri, umanità, valore sociale dell’accoglienza, coesione e frammentazione, sostenibilità, sono stati argomenti declinati nelle varie edizioni in centinaia di incontri, convegni, manifestazioni, momenti collettivi di festa e di scambio. Abbiamo unito nel tema della decima edizione questi due elementi caratterizzanti. Da un lato il senso della presenza e dell’impegno a tessere costantemente fili, a intrecciarli, a impegnarsi nel tenere unita la trama del vivere collettivo, delle relazioni, dello scambio, dell’azione resistente allo sfaldamento.

Dall’altro volontariato come T-essere comunità: la volontà di costruire e stare assieme. Volontà di essere attivi nelle quotidiane pratiche che ci vedono impegnati a tenere insieme le tessere del mosaico comunitario; le tessere più a rischio emarginazione, impoverimento economico e culturale, perdita di diritti, perdita della propria dignità, perdita di appartenenza. Tessere che rischiano di staccarsi o che si sono già staccate, tessere deboli che tolgono all’insieme il suo significato. E allora insieme proviamo ad incollare singoli pezzi o piccole parti per rinforzare l’intero impianto, per limitare le fratture e il rischio di isolamento che tutti corriamo.

Quindi tessere per ricucire strappi e lacerazioni, tessere relazioni per essere più forti, tutti. T-essere per resistere al non essere. L’invito a aderire, mettersi in gioco, proporre iniziative, collaborare è rivolto a quanti a diverso titolo si sentono coinvolti, a livello politico e amministrativo, culturale, sociale, personale nel costante e faticoso impegno di fare comunità, di partecipare allo sforzo di contrastare la società delle solitudini, della frammentazione, delle separazioni, delle disuguaglianze. La Settimana è nata per costruire occasioni di incontro, di riflessione, di proposta e anche di racconto di quanto di positivo, di concreto, di replicabile si sta realizzando. Una occasione nella quale rinforzare la trama di un tessuto che deve resistere e rinforzarsi. L’appuntamento è per la decima Settimana dell’Accoglienza che si terrà da venerdì 27 settembre a sabato 5 ottobre 2024.

Claudio Bassetti

Presidente CNCA Trentino-Alto Adige/Südtirol