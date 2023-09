CASA AUTONOMIA.EU * AMMINISTRATIVE PAT: « CON I CANDIDÀTI E ALCUNI OSPITI DI ECCEZIONE PARLEREMO DEL PROGRAMMA PER LE PROSSIME ELEZIONI, A CIVEZZANO (9/9 – 17.00) »

12.44 - giovedì 7 settembre 2023

Al via la prima convention politica del Movimento Casa Autonomia.eu. Ci riuniremo a Civezzano sabato 9 settembre 2023, esattamente a 10 mesi dalla prima volta che ci presentammo come Movimento appena costituito.

Sono stati 10 mesi di intenso lavoro a servizio della comunità trentina, sia in Aula che sul territorio. Abbiamo organizzato 50 serate su gran parte del territorio provinciale, incontrato migliaia di persone e firmato più di 1.000 atti politici. In molti si sono uniti a noi, condividendo i nostri ideali e i nostri metodi, e il nostro Movimento è cresciuto sempre di più.

Questo sabato vogliamo presentare il risultato di questi mesi di duro lavoro. Assieme a tutti i nostri candidati e ad alcuni ospiti di eccezione parleremo del Movimento e del programma per le prossime elezioni, per poi chiudere con un momento di convivialità in cui sarà possibile confrontarsi a tu per tu con tutti i membri della nostra squadra. Sabato 9 settembre alle 17.00, presso la palestra di Civezzano, in via Murialdo 27.

Movimento Casa Autonomia.eu