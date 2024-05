SEN. BIANCOFIORE * COMUNALI ROVERETO (TN): « ORA UNITI SU GIANPIERO LUI AL BALLOTTAGGIO, BENE CELLUCCI»

11.25 - lunedì 27 maggio 2024

Comunali Rovereto, Biancofiore: ora uniti su LUI al ballottaggio, il centrodestra lanci il cuore oltre l’ostacolo. Astensionismo dovuto a divisioni. Bene Cellucci.

“I numeri dei risultati delle elezioni a Rovereto di questa mattina fotografano due realtà che devono far riflettere: l’astensionismo è il primo partito in città e presentarsi separati non è stata una strategia intelligente, non compresa dagli elettori di centro destra. Era il 22 febbraio quando scrivevo, vista la mia esperienza, che il centro destra – maggioranza di governo nazionale con Giorgia Meloni e provinciale con Maurizio Fugatti – doveva rispondere compatta alla candidatura di Robol. Magari con una terza candidatura unitaria – che ora lo posso dire – avrei ravvisato nella figura di spicco della Dott.ssa Cinzia Cellucci, civica prestata a FDI, donna come la Robol ma forte della sua enorme competenza professionale in materia di sicurezza.

Infatti, la dott.ssa Cellucci è la rivelazione della lista di FDI. Purtroppo così non è stato e questo ha sicuramente influito negativamente nelle aspettative di cambiamento dei roveretani e nella credibilità dei nostri partiti. L’amministrazione di sinistra in uscita è stata totalmente inadeguata al governo di questa splendida città ed ora al ballottaggio il centro destra deve crederci fino in fondo e gettare il cuore oltre l’ostacolo, mettendosi pancia a terra senza se e senza ma per Gianpiero LUI. Uniti si vince non è uno slogan vuoto, bensì la realtà che ha permesso anche a me di essere la senatrice di Rovereto.

È il tempo di dimostrare che siamo compatti sul fronte più importante, quello di ridare benessere, bellezza e sicurezza ai roveretani. Un’unità che credo mobiliterà e farà tornare anche i più sconsolati al voto, strumento massimo per dimostrare dissenso o assenso. Le proposte per risolvere i problemi che hanno attanagliato la città ci sono, ora ai cittadini l’ardua sentenza.” Così la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE ed eletta nel collegio di Rovereto.