RAI 1 * “ EURO2020 “ * ITALIA-SPAGNA: « LA PARTITA SARÀ TRASMESSA MARTEDÌ 6 LUGLIO, MANCINI SCEGLIE EMERSON AL POSTO DI SPINAZZOLA »

Sarà Emerson Palmieri a sostituire lo sfortunatissimo Leonardo Spinazzola (operato con successo per la ricostruzione del tendine d’Achille) nell’undici iniziale degli Azzurri contro la Spagna, nella prima delle due semifinali di Euro2020. Sarà l’unica modifica nella formazione iniziale dell’Italia rispetto alla squadra che ha eliminato il Belgio nei quarti, con la conferma di Immobile in attacco – difeso dal CT in conferenza stampa – e Berardi e Locatelli, come sempre, pronti a subentrare a gara in corso. Proprio la possibilità di poter contare su una panchina “lunga” accomuna Mancini e Luis Enrique, anche se le scelte del tecnico asturiano, al contrario di quelle del Mancio, hanno generato non poche perplessità in Spagna. Eppure la Roja è lì, tra le magnifiche quattro, a giocarsi l’Europeo, come nel 2012, con Jordi Alba unico “superstite” di quella squadra che vinse tre trofei (un Mondiale e due Europei) in quattro anni.

Italia-Spagna sarà trasmessa in diretta, martedì 6 luglio, a partire dalle 20.30, subito dopo il Tg1, su Rai1: telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, bordocampo di Alessandro Antinelli e interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi.

Il presentation studio, dall’Auditorium Rai del Foro Italico, sarà gestito da Paola Ferrari, con Luca Toni, mentre Enrico Varriale e Claudio Marchisio saranno nello studio esterno allestito sulla tribuna centrale di Wembley.