CIRCOLO FDI – TRENTO * ELEZIONI PROVINCIALI: BARBACOVI, « RINVIGORIRE GLI ARGOMENTI CHE NON SODDISFANO I CITTADINI, ISTANZE DA RACCOGLIERE ANCHE ATTRAVERSO I GAZEBO »

09.57 - lunedì 23 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

IL CIRCOLO FDI DI TRENTO PORTA LE PROPOSTE PER IL CAPOLUOGO: “SFIDA PER LE ELEZIONI PROVINCIALI”

Fratelli d’Italia sa che non c’è tempo da perdere rispetto alla necessità di intervenire su molte tematiche, e che è ora anche di sottolineare il ruolo del capoluogo nell’agenda della politica provinciale.

Il Trentino ha bisogno di un equilibrato rapporto fra centro e periferia.

Pertanto anche il Circolo di Trento di Fratelli d’Italia si è riunito per dare il proprio contributo di programma in vista della prossima redazione del programma elettorale del partito che verrà sottoposto alla coalizione.

In presenza della candidata alla presidenza della Provincia per FdI Francesca Gerosa, insieme alla Consigliera Provinciale Katia Rossato, ai consiglieri comunali Giuseppe Urbani, Cristian Zanetti (vicecommissario provinciale) e Daniele Demattè, e di Circoscrizione Fabiana Colista, Paolo Capuano, Serena Cainelli e Francesco Dellagiacoma, assieme ai Referenti Regionali dei Dipartimenti tematici Silvia Farci e Daniela Fronza si è tenuto un dibattito con proposte innovative da parte di molti volte a rinvigorire gli argomenti che non soddisfano tutti i cittadini, istanze raccolte anche attraverso i gazebo del Circolo organizzati sul territorio.

Per Fratelli d’Italia la stretta sinergia tra territori e la Provincia è fondamentale per trovare le risposte più adeguate per concretizzare obiettivi e strategie nell’interesse del Trentino.

La candidata Presidente Gerosa, affiancata dalla commissaria del Circolo di Trento città Francesca Barbacovi hanno concordato sui temi centrali dell’azione politica tesa a rilanciare anche la partecipazione del comune e dei suoi cittadini sui grandi temi (e le grandi infrastrutture) raccogliendo anche l’opzione di una delega diretta o indiretta per le grandi aree urbane (Trento ma anche Rovereto) da individuare all’interno della giunta provinciale per esaltare funzione e ruolo dei grandi comuni nella politica provinciale, tesi proposta dal commissario provinciale Alessandro Urzì.

Il Circolo presenterà le proprie tesi definitive nel corso di una prossima assemblea programmatica provinciale del partito.

*

Fratelli d’Italia

Francesca Barbacovi – Commissaria del Circolo di Trento