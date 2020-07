DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * LICEO “ DEPERO ” – ROVERETO: « APPROVATO L’ODG AFFINCHÉ SI INIZINO I LAVORI, UN’OPERA ATTESA DA TEMPO »

“E’ con particolare soddisfazione che comunico l’avvenuta approvazione, nel corso della discussione sull’Assestamento di bilancio 2020-2022, di una mia Proposta di ordine del giorno che impegna la Giunta «a dare priorità al finanziamento dei lavori di costruzione della nuova sede dell’Istituto “Fortunato Depero” di Rovereto presso l’area ex Macello in località San Giorgio».

La mia soddisfazione per tale approvazione deriva dal fatto che si tratta di un’opera attesa da tempo, dopo anni di costosi progetti, e che sono sicura potrà contribuire in modo importante all’ammodernamento della Città della Quercia. Un ammodernamento per il quale la Giunta Fugatti si sta spendendo e che, dopo le elezioni di settembre – con la vittoria del centrodestra e di Andrea Zambelli -, sono sicura continuerà. Perché è questo che i roveretani chiedono”

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio