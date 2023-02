GALATEO E FOREST (FDI) * GIUNTA PAB: « STRALCIO CARTELLE, SI TRATTA DI ELIMINARE CREDITI INESIGIBILI ALTRO CHE CONDONO PER FURBETTI »

16.14 - giovedì 2 febbraio 2023

Fratelli d’Italia non condivide la decisione della Giunta provinciale di avvalersi della facoltà data dal Governo Meloni agli enti territoriali di opporsi allo stralcio delle cartelle sotto i mille euro.

Lo comunica il consigliere provinciale Marco Galateo che osserva come il provvedimento non costituisca una sanatoria, perché fa riferimento a ruoli vecchi anche di oltre vent’anni in certi casi (tra il 01/01/2000 e 31/12/2015) sostanzialmente inesigibili che la Provincia e i comuni virtuosi avrebbero oramai stralciato da anni dai propri bilanci.

“Il provvedimento del Governo – evidenzia Galateo – si pone due obiettivi: da un lato ha quello di alleggerire la pressione finanziaria sui cittadini che non sono in grado di pagare, dall’altro, ed è quello più importante, si tratta di effettuare una pulizia contabile nei bilanci eliminando crediti che sono diventati oramai inesigibili. Difficile pensare di recuperare ora crediti che non si è riusciti ad incassare da oltre dieci anni”.

Sulla questione interviene anche il consigliere comunale Alessandro Forest, commercialista, che ha spiegato come lo stralcio per gli enti territoriali riguardi solo la quota relativa ad interessi e sanzioni, non la quota in conto capitale che rimane invece esigibile. La misura prevista dal governo Meloni non è quindi assimilabile ad un condono per furbetti.

“Le entrate accertate ma non ancora riscosse – aggiunge Forest – vengono iscritte nei cosiddetti “residui attivi” per i quali, tuttavia, il tempo di mantenimento secondo quanto sostiene la Ragioneria generale dello Stato nei bilanci è limitato in funzione del grado di esigibilità dell’entrata accertata che si distingue in dubbia, di difficile esazione o assolutamente inesigibile.

Il comune di Bolzano ha già annunciato che non si opporrà allo stralcio, non hanno fatto altrettanto i Comuni di Merano e Bressanone che si sono opposti, così come ora ha deciso di fare la Giunta provinciale.

Sulla questione il consigliere Galateo ha annunciato battaglia in aula.