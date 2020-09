AMBROSI (LEGA TRENTINO) * ELEZIONI AMMINISTRATIVE: « IN BOCCA AL LUPO A TUTTE LE DONNE DEL CENTRODESTRA E DELLE CIVICHE DI RIFERIMENTO »

“Desidero approfittare di queste ultime ore di campagna elettorale per un augurio, un grande in bocca al lupo a tutte le donne del centrodestra e delle liste civiche di riferimento che, in vista di domenica 20 e lunedì 21, corrono come candidate nei Consigli comunali del Trentino e alcune di esse anche come candidate Sindaco.

Il mio augurio è motivato sostanzialmente da due ragioni. Anzitutto dal fatto che una donna impegnata in politica è una donna che, come e più del marito o del compagno, sarà chiamata a contemperare impegni familiari con impegni istituzionali, cosa per nulla semplice tanto più in questo periodo di pandemia che, come sappiamo, ha su tanti aspetti amplificato le preesistenti difficoltà quotidiane.

In secondo luogo, auguro successo alle donne in corsa in questi sgoccioli di campagna elettorale perché, non da oggi, sono profondamente convinta che la rappresentanza femminile – caratterizzata com’è da sensibilità, determinazione e vera concretezza – possa dare e dia alla vita istituzionale una marcia in più, un contributo migliorativo, in grado di far davvero fare un salto di qualità della politica a beneficio di tutti i cittadini”

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi.