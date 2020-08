PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: “ I DATI DI MARTEDI 25 – TRE CASI POSITIVI, 5 I RICOVERI “

Coronavirus: 3 casi positivi, salgono a 5 i ricoveri.

Ci sono altri 3 nuovi casi positivi al Covid 19 in Trentino. Lo certifica il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica che 2 di questi casi sono emersi per l’insorgenza di sintomi, mentre il caso restante è stato individuato tramite screening. Sono stati 530 i tamponi analizzati ieri, tutti nel reparto di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento.

A proposito di ospedali, è ancora l’Apss a comunicare che i ricoveri sono saliti a 5, di cui 1 nel reparto di rianimazione di Trento.