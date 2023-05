CIA (FDI) * ORSI: TRENTINO: « IN CONSIGLIO PROVINCIALE APPROVATA LA PROPOSTA DI RISOLUZIONE DELLA MAGGIORANZA, PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI PROBLEMATICI”

11.25 - venerdì 12 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In una due giorni di dibattito in Consiglio Provinciale a Trento per confrontarci e discutere di una tematica diventata estremamente urgente, in particolare dopo l’imminente tragedia in cui è rimasto vittima un ragazzo in Trentino, a causa dell’attacco da parte di un orso, Fratelli d’Italia, insieme alle forze politiche di maggioranza che siedono in Consiglio, ha presentato una proposta di risoluzione. La stessa è stata poi approvata, con un emendamento a mia firma. Abbiamo chiesto di intraprendere ogni necessaria azione per assicurare la sicurezza per le persone che a qualunque titolo vivono gli ambienti naturali. E, tal fine, in particolare a proseguire la propria azione in tutte le sedi istituzionali opportune affinché gli strumenti di gestione degli orsi problematici, previsti dal PACOBACE (di cui si chiede comunque la revisione), risultino effettivamente applicabili, anche laddove prevedano l’abbattimento a tutela della sicurezza del territorio e della collettività e a proseguire nel percorso di modifica delle norme ad oggi in vigore, compresa la predisposizione di una norma di attuazione che consenta di avocare alla Provincia la gestione dei grandi carnivori. Prevede inoltre di favorire l’allocazione degli esemplari in eccesso rispetto al progetto originario verso territori extraprovinciali ed europei idonei ad accoglierli; rimane inteso che l’alternativa a tale soluzione resta quella dell’abbattimento. Di favorire inoltre l’introduzione di ogni misura di carattere non emergenziale idonea, sotto il profilo tecnico scientifico, ad assicurare una riduzione significativa della popolazione dell’orso bruno sul territorio trentino. Nel documento di chiede inoltre alla Provincia di proseguire nell’attività di comunicazione volta a promuovere sempre più comportamenti idonei a prevenire i rischi derivanti dalla presenza dell’orso bruno sul territorio, pur nella consapevolezza che l’unico reale strumento prevenzione consiste nell’evitare ogni contatto tra uomo e orso” – Così Claudio Cia, Capogruppo di FDI in Consiglio nella Provincia autonoma di Trento e Consigliere Regionale del Trentino-Alto Adige.