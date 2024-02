KOOBCAMP * PREMIO “PET FRIENDLY 2024“: « TRA I 10 MIGLIORI CAMPEGGI ANCHE IL “FAMILY WELLNESS CAMPING AL SOLE“ – LEDRO (TN) »

11.01 - martedì 20 febbraio 2024

“Anche quest’anno Campeggi.com di KoobCamp, nell’ambito della nona edizione dei Certificati di Eccellenza, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani Pet Friendly. È il Gitavillage Club Degli Amici a Montalto di Castro (VT), nel Lazio, ad aggiudicarsi il titolo di miglior camping village Pet Friendly del 2024, assegnato nell’ambito della nona edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp, come riconoscimento alle strutture en plein air che offrono ai turisti la possibilità di trascorrere vacanze indimenticabili insieme ai propri amici a quattro zampe.

Al Gitavillage Club Degli Amici, che sorge su una duna mediterranea, all’ombra di una pineta secolare, a pochi chilometri da Capalbio, gli animali domestici sono considerati parte integrante della famiglia e per questo il camping si impegna ad offrire una vacanza indimenticabile anche a loro.

Lo scopo del Gitavillage Club Degli Amici, villaggio ideale anche per le vacanza con gli amici animali, è quello di far sì che un cane trascorra l’intero tempo della vacanza assieme al suo amico umano. Qui potete concedervi i piaceri semplici di trascorrere una vacanza con il vostro piccolo amico: una passeggiata insieme in pineta, un allenamento agility nel Dog Park dedicato o una giornata sulla Bau Beach dove giocare e rinfrescarsi in acqua saranno l’esperienza condivisa fatta di relax ed avventura che cercavate.

Tutte le aree del villaggio sono aperte agli amici animali e tutte le sistemazioni sono Pet Friendly. Su richiesta, alcune sistemazioni offrono verande con cancellini per la sicurezza dei vostri amici a quattro zampe.

La vittoria finale al Gitavillage Club Degli Amici nella categoria Pet Friendly 2024 è il risultato di un’attenta selezione che ha portato alla scelta dei 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze in compagnia degli animali domestici. Veri e propri paradisi per chi viaggia in compagnia del proprio amico a quattro zampe, i campeggi e villaggi presenti nella TOP 10 Pet Friendly sono diffusi su tutto il territorio italiano. Dalle dog beach all’accesso in camping in tutti i periodi dell’anno, passando per i servizi di pet sitter, fino alle aree gioco e alle docce dedicate, le strutture Pet Friendly hanno un occhio di riguardo anche per gli animali.

Di seguito, i 10 migliori Campeggi e Villaggi Pet Friendly 2024 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Pineto Beach Village & Camping – Pineto (TE)

Camping Union Lido Park & Resort – Cavallino Treporti (VE)

Camping Village Pino Mare – Lignano Sabbiadoro (UD)

Tiliguerta Glamping & Camping Village – Muravera (CA)

Camping Riva dei Butteri – Scarlino (GR)

Family Wellness Camping al Sole – Ledro (TN)

Camping Lake Placid – Silvi (TE)

Camping Villaggio Internazionale – Vico del Gargano (FG)

Camping Surabaja – Roseto degli Abruzzi (TE)