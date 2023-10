CAMPOBASE GIOVANI * SPORT: « DIALOGO CON FRANCESCO RIGITANO E GIORGIO TORGLER, A TRENTO – VILLAZZANO (6/10 – 17.30) »

09.00 - giovedì 5 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Lo sport come elemento di coesione, conoscenza reciproca e dialogo tra i corpi. Avremo la possibilità di dialogare di questo ed altro venerdì pomeriggio 6 ottobre alle ore 17:30 presso il Centro Sportivo Don Onorio Spada insieme a Francesco Rigitano (fondatore della Associazione don Milani e presidente della Scuola Etica e Libera di Educazione allo Sport di Gioiosa Ionica e Giorgio Torgler (già Presidente del CONI Trentino). Arriverà anche il messaggio di Giuseppe Falco, mister del giovanile calcio di Caivano (Napoli).

Presentano e moderano l’evento Anastasia Facchinelli, Davide Demozzi e Silvia Orri, candidati giovani di Campobase per le prossime elezioni provinciali all’interno dell’alleanza per Valduga Presidente. Togliamo dalla patina degli slogan anche lo sport e cerchiamo di capire qual è la vera corsa ad ostacoli che troppi bambini e bambine, ragazzi e ragazze devono percorrere per riuscire a sentirsi veramente parte di una squadra; non solo la squadra sportiva ma quella della comunità che li circonda”.