LEGA GIOVANI * SICUREZZA: « STUDENTESSA UNIVERSITARIA RAPINATA IN VIA MAZZINI, TRENTO SEMBRA NON ESSERE PIÙ UN’ISOLA FELICE »

18.33 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lega Giovani: allarme sicurezza. Gli studenti rischiano di abbandonare Trento. Dopo l’ultimo sconvolgente fatto di cronaca che ha visto come vittima di una rapina a mano armata una giovane studentessa universitaria in via Mazzini, Trento sembra ormai non essere più l’isola felice che tutti conoscevamo. Sui social moltissimi studenti stanno chiedendo spiegazioni e una risposta immediata all’amministrazione comunale e alle autorità competenti. Tra lo sgomento generale tantissime famiglie si stanno domandando se forse sia stata la scelta più adeguata mandare i propri figli a studiare a Trento.

La cruda verità è che oggi nella nostra città si rischia la vita. Il fatto di oggi è l’ennesima dimostrazione che la sicurezza non è garantita e non è assolutamente una priorità per la giunta di centrosinistra che dimostra ancora una volta di essere incompetente nel tutelare i suoi cittadini e nel rendere vivibile la città. Imbarazza poi il silenzio del Sindaco e delle Associazioni universitarie che, a fronte dei quotidiani femminicidi e violenze nel nostro Paese, non muovano nemmeno un dito per tutelare il diritto di una donna di girare liberamente da sola nel centro città, perché ad oggi tale diritto non è garantito. Gli studenti, i giovani, i cittadini e le famiglie chiedono risposte vere e concrete, perché la sicurezza dovrebbe essere una priorità a prescindere dalla fazione politica di appartenenza.

*

Lega Salvini Premier