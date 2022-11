PAT * “NATALE A TRIDENTUM”: « ALLO SPAZIO ARCHEOLOGICO SOTTERRANEO DEL SAS VISITE GUIDATE, TEATRO E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE (25/11 – 15.30) »

07.56 - martedì 22 novembre 2022

Natale a Tridentum la città sotterranea.Allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas visite guidate, teatro e attività per famiglie.

Visite guidate, teatro e attività per famiglie: torna in occasione delle festività “Natale a Tridentum”, una serie di iniziative ambientate tra le testimonianze dell’antica città romana nello Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento, sotto piazza Cesare Battisti. Il primo appuntamento “Un viaggio nel tempo alla scoperta della Tridentum romana” è in programma venerdì 25 novembre alle ore 15.30 e prevede una visita guidata gratuita al sito con le mostre “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani” e “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke”.

L’iniziativa sarà ripetuta il 2, 9, 16 e 30 dicembre. Sono pensati per le famiglie i laboratori per scoprire il sito in modo giocoso: “Una super magia. Garum, vino e ostriche: cibi degli antichi romani” il 26 novembre e “Giochin giochetto nell’antica Tridentum” il 28 dicembre, mentre è dedicato ai più piccoli “C’era una volta sulla strada romana del S.A.S.S.” il 10 dicembre. Completa le proposte per i più giovani lo spettacolo “Asino a chi?” con gli attori di TeatroE il 17 dicembre alle ore 15.30. Le attività sono a cura dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali. Informazioni e prenotazioni tel. 0461 230171.

Nascosto nel cuore del centro storico di Trento, in parte sotto piazza Cesare Battisti e in parte sotto il Teatro Sociale nel sottosuolo di Palazzo Festi, il S.A.S.S. custodisce i resti di un quartiere di Tridentum, la città fondata dai Romani nel I sec a.C. La visita è un’esperienza immersiva che permette di camminare sul basolato di un decumano di duemila anni fa, ammirare gli ambienti di una domus decorata con mosaici policromi e vedere i resti della cinta urbica, di una torre, di un pozzo perfettamente conservato e di stanze con sistemi di riscaldamento a pavimento.

Il sito ospita inoltre due mostre che meritano di essere visitate. “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke” documenta con fotografie e reperti gli interventi di recupero dai ghiacci dell’Ortles-Cevedale delle strutture della Prima guerra mondiale, condotti dagli archeologi nel sito di Punta Linke a oltre 3.600 metri di altitudine. “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani” propone un excursus sulle abitudini alimentari e la cucina in età romana sulle sponde dell’Adige attraverso reperti, databili tra il I ed il IV secolo d.C., provenienti dalle indagini archeologiche del territorio trentino.

Natale a Tridentum: il programma

25 novembre, 2, 9, 16 e 30 dicembre 2022 ore 15.30

Un viaggio nel tempo alla scoperta della Tridentum romana

Visita guidata gratuita al S.A.S.S. e alle mostre “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani” e “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke”.

Partecipazione previa prenotazione tel. 0461 230171 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa, minimo 5 massimo 25 persone. La visita non comprende l’ingresso all’area archeologica.

26 novembre 2022 ore 15.30

Una super magia. Garum, vino e ostriche: cibi degli antichi romani

Laboratorio per famiglie: una lettura e un gioco per scoprire ricette, cibi e bevande degli abitanti di Tridentum

Partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 0461 230171 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa, minimo 5 massimo 25persone. Il laboratorio non comprende l’ingresso all’area archeologica.

4 dicembre 2022 ore 9-13/14-17.30

#domenicalmuseo

Ingresso gratuito al sito archeologico e alle mostre “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani” e “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke”.

10 dicembre 2022 ore 15.30

C’era una volta sulla strada romana del S.A.S.S.

Lettura con libri e albi illustrati della bibliografia “Nati per leggere” e laboratorio creativo per bambini da 3 a 6 anni.

Partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 0461 230171 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa, minimo 5 massimo 20 persone. Il laboratorio non comprende l’ingresso all’area archeologica.

17dicembre2022 ore 15.30

Asino a chi?

Con Emilia Bonomi e Mirko Corradini, TeatroE. Spettacolo teatrale per bambini dai 4 anni di età.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

28 dicembre 2022 ore 15.30

Giochin giochetto nell’antica Tridentum

Laboratorio per famiglie per conoscere i passatempi dei bambini dell’antica Roma

Partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 0461 230171 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa, minimo 5 massimo 25persone. L’attività non comprende l’ingresso all’area archeologica.