ALLEANZA VERDI SINISTRA * AMMINISTRATIVE PAT: « PRESENTAZIONE CANDIDÀTI, DOPPIO APPUNTAMENTO IN VALSUGANA (5 E 10/10) »

16.18 - mercoledì 4 ottobre 2023

Il 5 e 10 ottobre i candidati di Alleanza Verdi Sinistra si presentano in Valsugana e si confrontano con i territori per concretizzare il programma elettorale attorno a tematiche ed istanze ecologiche e sociali. Il 5 ottobre (Ore 20.30 – Casa della Cultura) a Caldonazzo, il 10 ottobre (ore 20.30 Centro Kairos) a Pergine per parlare delle urgenze ambientali e sociali della Valsugana: difesa delle montagne, consumo di suolo, agricolture ed economie sostenibili: con Francesca Caprini, Roberto Calzà, Roberto Musaico e Matteo Furlani il dialogo sarà con cittadinanza ed esponenti di organizzazioni locali e di attiviste ed attivisti locali.

Doppio appuntamento in Valsugana per la presentazione dei candidati di zona di Alleanza Verdi e Sinistra. A Caldonazzo il prossimo 5 ottobre, a Pergine il 10, Roberto Calzà e Stefano Musaico (Pergine), Francesca Caprini (Caldonazzo), e Matteo Furlani (Altopiano della Vigolana) incontreranno in due serate pubbliche i propri concittadini per un confronto costruttivo e di partecipazione su tematiche fondamentali per la Valsugana, territorio ricco di potenzialità turistiche e naturalistiche, sottoposto a minacce ambientali e sociali che ne compromettono l’equilibrio.

Quattro candidate/i che esprimono una rosa complessa di provenienze e di esperienze: società civile, ambientalismo, solidarietà, difesa dei beni comuni, mobilità e trasporto: da qui l’esigenza di costruire insieme percorsi possibili per un nuovo futuro in Valle.

Saranno presenti all’incontro anche esperti e referenti di associazioni locali, di organizzazioni, ma anche di vertenze storiche del territorio: 4 i temi individuati per costruire una visione politica e di prospettive condivisa e di partecipazione con il territorio

TURISMO SOSTENIBILE

CONSUMO DI ACQUA E SUOLO

AGRICOLTURA INTENSIVA

MOBILITA’ SOSTENIBILE

La Panarotta e il suo rilancio tramite nuovi invasi di innevamento; pesticidi e monoculture ad alto impatto ambientale; elettrificazione della ferrovia e cementificazione: come costruire attraverso la fortificazione di comunità, una nuova visione della Valle, che potrebbe essere un modello ecologico di sostenibilità e di turismo.

Senza dimenticare la vocazione solidale di una Valsugana che accoglie e non si esime dall’interrogarsi con preoccupazione sulle scelte immorali e disumane operate dal Governo ed avvallate da questa Provincia, ad esempio sulla costruzione in Trentino di CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio), veri e propri centri di detenzione per persone migranti.

Il 5 ottobre dalle ore 20.30 a Caldonazzo (Casa della Cultura, viale della Stazione 5, Caldonazzo), il 10 ottobre a Pergine al centro Kairos, la Valsugana potrà essere messa al centro di una visione critica e rigenerativa, a partire dalle istanze della comunità che si confronterà con i propri candidati di Alleanza Verdi e Sinistra.

CHI SIAMO:

FRANCESCA CAPRINI, giornalista e attivista per la difesa dell’acqua e dei beni comuni e dei diritti umani, impegnata nella solidarietà e cooperazione internazionale

ROBERTO CALZÁ, impiegato in ambito editoriale, già direttore della Caritas diocesana di Trento e consigliere comunale dal 2000 al 2005

MATTEO FURLANI, operaio metalmeccanico, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e co-portavoce Giovanile Europea Verde Trentino

STEFANO MUSAICO, project manager per l’economia solidale, sviluppatore software e attivista ambientale in particolare nel movimento Extinction Rebellion