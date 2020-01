FONDAZIONE DEMARCHI * “BREXIT – ATTORI, DINAMICHE, SCENARI”: « L’INCONTRO PRESSO L’ORATORIO DEL DUOMO DI TRENTO, VENERDì 24 GENNAIO »

Organizzato dalla Fondazione Franco Demarchi nell’ambito dell’Università della terza età e del tempo disponibile, venerdì 24 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Oratorio del Duomo a Trento, si terrà l’incontro “Brexit: attori, dinamiche, scenari”. Interverranno Elisa Piras, docente del corso Utetd “Capire la politica internazionale” e assegnista di ricerca in Filosofia Politica alla Scuola Sant’Anna di Pisa, e Vincent Della Sala, professore Dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell’Università di Trento e direttore del Centro Jean Monnet.

Alla vigilia dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, l’Università della terza età e del tempo disponibile propone una discussione informata, volta a mettere in luce come si è arrivati a questa situazione e quali sono le sue implicazioni di breve e medio periodo per la politica britannica, per il progetto di integrazione europea e per gli equilibri geopolitici sulla scena mondiale.

Vincent Della Sala è professore Dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell’Università di Trento e direttore del Centro Jean Monnet.

Ha ricoperto una posizione analoga presso le università del Regno Unito e del Canada prima di venire a Trento nel 2003. Insegna corsi di politica comparata e internazionale, con particolare attenzione all’Unione Europea.

Elisa Piras è docente del corso UTETD “Capire la politica internazionale” e assegnista di ricerca in Filosofia Politica alla Scuola Sant’Anna di Pisa, dove lavora sui temi della teoria politica internazionale con particolare riguardo alla politica estera e alle teorie della giustizia globale.