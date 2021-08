REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * INCONTRO ASSESSORE OSSANNA E SIAP: « FOCUS SU CARENZA ORGANICO POLIZIA STRADALE E DIFFICOLTÀ PASSAGGIO COMPETENZE »

Carenza di organico e difficoltà nel passaggio delle competenze e professionalità soprattutto nel distaccamento della polizia stradale di Malè. È stato uno dei punti al centro del colloquio che si è tenuto questa mattina al palazzo della regione tra il segretario regionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (S.I.A.P.) Massimiliano Corradini e l’assessore regionale Lorenzo Ossanna. Nel corso dell’incontro il Segretario ha sottolineato le problematiche, tra cui la carenza di organico e la necessità di agire sui modelli organizzativi con interventi di razionalizzazione di compiti e funzioni per mantenere inalterata l’efficienza del sistema sicurezza.

Inoltre, il cambio di ruoli rischia di creare dei vuoti nel passaggio delle competenze e di professionalità. Un problema che colpisce la Polizia stradale, soprattutto il distaccamento di Malè e il Centro Alpino di Moena, anche in vista dei prossimi eventi importanti, tra cui le Olimpiadi. L’esponente della giunta regionale ha evidenziato come sia sempre fondamentale e riconosciuto da tutti il ruolo della polizia anche grazie alla presenza e al presidio costante e attento del territorio. “La Polizia di Stato – afferma l’assessore Lorenzo Ossanna – ha un ruolo fondamentale nel controllo del territorio e nella gestione della sicurezza stradale. Farò il possibile, nel pieno rispetto del mio ruolo e delle mie competenze, per sollecitare e portare l’attenzione sulle problematiche evidenziate.”