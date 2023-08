LORENZO RIZZOLI * REPLICA A DAL RÌ: « LA MIA SOLIDARIETÀ A VALDUGA E DURNWALDER, QUELLI DEL COMMISSARIO UDC SONO SOLO SLOGAN ELETTORALI »

10.14 - giovedì 3 agosto 2023

Caro direttore Franceschi,

vorrei esprimere il mio pensiero in merito a quanto il sig. Dal Rì, commissario straordinario dell’Unione di Centro per il Trentino Alto Adige, esprime in merito a coloro che hanno espresso solidarietà nei confronti di Valduga e Durnwalder.

A parere di tale Dal Rì, “chi esprime loro solidarietà certifica che il consenso possa prevalere sul rispetto della legge”. Due, a mio avviso, sono le ragioni dell’uscita “fuori luogo”. La prima è che forse si dimenticano le innumerevoli solidarietà nei confronti di molti esponenti “di destra” in seguito a condanne per comportamenti contro la legge. Mi viene da dire che, molto spesso, è facile vedere la pagliuzza nell’occhio degli “avversari politici”, piuttosto che la trave presente nei propri occhi.

La seconda è che viene definito “consenso del voto” l’esprimere solidarietà, quanto, invece, è chiaramente “ricerca di consensi” il comunicato inviato dal commissario Dal Rì; esprimere solidarietà non significa pensare che il consenso del voto debba prevalere sul rispetto della Legge. La Legge va sempre rispettata, sia dal comune cittadino, sia dal turista straniero che viene in vacanza in Italia, sia dal politico, qualsiasi ruolo rivesta (Sindaco, Presidente Provincia, Ministro, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica); le leggi, talvolta, sono complesse e non sempre scritte in maniera chiara (lo dico per esperienza lavorativa); pertanto, a volte, si può cadere nel banale errore dell’interpretazione (non mi riferisco ai casi citati da Dal Rì).

Dispiace leggere comunicati da parte dei vertici di illustri forze politiche che hanno la sola finalità di essere un banale slogan elettorale.

*

Dottor Lorenzo Rizzoli

Commercialista in Trento