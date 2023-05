CGIL FP – CISL FP – UILFPL EE.LL / TRENTINO * APSP VANNETTI – INCONTRO CON PRESIDENZA: « C’È UNA PRIMA APERTURA ALLE NOSTRE RICHIESTE »

17.16 - mercoledì 17 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PSP Vannetti di Rovereto: Incontro con la Presidente del 17.05.2023. Alcune aperture positive nel riconoscere il ruolo del personale.

Le OO.SS. Confederali nella data odierna hanno incontrato la Presidenza dell’APSP Vannetti per avere un ritorno rispetto alle richieste avanzate nel tempo ed in ultima al tavolo del 5 maggio 2023.

Una prima apertura rispetto alle richieste di CGIL FP – CISL FP – UIL FPL EE.LL.:

1. E’ uscito il bando per selezione a tempo determinato di OSS ed Ausiliari nei prossimi giorni uscirà quello a tempo indeterminato per la copertura di 13 posti per OSS e contestualmente un avviso di manifestazione d’interesse pubblico riservata per le figure di Infermieri per l’alto fabbisogno di copertura;

2. In merito al blocco accessi utenti a pagamento hanno rimarcato che nessuna domanda verrà accolta fino alla copertura del fabbisogno organico;

3. Per il confronto con il personale e discussione dell’organizzazione del lavoro, a breve partirà il tavolo tecnico costituito dalle figure professionali indicate dalla parte Confederale;

4. Impegno economico di risorse extra Foreg pari a circa 100.000€ a fronte dell’aumentata disponibilità e flessibilità di tutte le figure professionali che hanno e stanno garantendo sostenibilità al servizio.

Appare doveroso sottolineare che quello della riorganizzazione è un tema sul quale abbiamo spinto fin da subito, indicando la strada del coinvolgimento del personale come via fondamentale per costruire un sistema organizzativo non verticistico, ma intelligente e capace di andare incontro soprattutto alle esigenze di chi usufruisce di un servizio, complesso e strutturato, come gli anziani del nostro territorio. Ci sembra un percorso positivo ma monitoreremo la situazione, auspicando rapporti sindacali meno ostativi e più inclini alla discussione.

Come richiesto ad ogni tavolo, anche negli anni precedenti specialmente nel periodo Covid, la direzione annuncia finalmente lo stanziamento dell’1% del monte salari (risorse aggiuntive al Foreg 2023) e la reimissione delle trattenute per malattie.

Pensare che i parametri sanitari ed assistenziali siano rispettosi di quanto previsto dalla normativa è un dato forviante e, per come abbiamo ricordato alla Presidente, i servizi sono invece garantiti grazie ai continui salti di riposo e rientri di tutto il personale, con deroga sugli straordinari, difficoltà a pianificare le ferie.

COME OO.SS. CONFEDERALI ATTENDIAMO CHE DALLE PAROLE SI PASSI AI FATTI

Lo stato d’agitazione sul comparto delle Autonomie Locali, proclamato durante l’assemblea del 3 maggio, ribadito in altra dell’8 alla presenza delle lavoratrici e lavoratori delle APSP, rimarca l’esigenza del rispetto del lavoro pubblico attraverso stanziamento di risorse certe sul comparto delle Autonomie Locali.

Vi terremo aggiornati.

*

Luigi Diaspro – FP CGIL Beppe Pallanch – CISL FP Andrea Bassetti – UIL FPL EE.L