RAI 1 – “ LINEA VERDE DISCOVERY “ * « VIAGGIO LUNGO LA PIÙ FAMOSA DELLE STRADE CONSOLARI DELL’IMPERO ROMANO (3/2 – 12.00) »

11.17 - venerdì 2 febbraio 2024

L’antica Via Appia è probabilmente la più nota e celebrata tra le vie consolari. Lo racconta l’appuntamento con la nuova edizione di “Linea Verde Discovery – Tutte le strade portano a Roma” dedicata agli ultimi segmenti di alcuni tra i cammini storici più importanti che attraversano la provincia romana fino a raggiungere il cuore della città, in onda sabato 3 febbraio alle 12.00 su Rai 1. Roberta Morise parte dai Castelli Romani, e da Nemi si sposterà verso Lanuvio per scoprirne la ricchezza archeologica. Proseguirà poi nel tratto urbano della strada, attraversando un territorio ricco di storia e di paesaggi bucolici, quello del Parco dell’Appia Antica, dove ancora oggi si pratica l’agricoltura. Dopo aver visitato le vigne di una piccola azienda vinicola, il viaggio proseguirà a cavallo sul basolato originale tra tombe romane. Ultima tappa sarà il Parco della Caffarella, uno dei polmoni verdi più amati della capitale, da qui si arriva al Circo Massimo, nel cuore di Roma.

“Linea Verde Discovery – Tutte le strade portano a Roma” è un branded content Innova Camera. Ideato da Gian Marco Mori, scritto da Matteo Capanna, è una produzione Tvcom. Delegato Rai Milvia Licari. Regia di Federico Ferrantini.