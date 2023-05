PAT * TRENTINO FILM COMMISSION: « SI CERCANO GIOVANI VOCI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PODCAST »

17.05 - mercoledì 10 maggio 2023

Trentino Film Commission cerca giovani voci. Sono in corso le registrazioni per un podcast, invio candidature entro il 30 maggio 2023. Trentino Film Commission è alla ricerca di giovani dai 14 ai 20 anni per la realizzazione di un podcast che vada ad indagare i nuovi linguaggi delle giovani generazioni e a fornire uno strumento utile agli adulti per entrare in contatto con loro.

“Si tratta di un’opportunità per i giovani di esprimersi, ma anche per gli adulti di comprendere meglio i propri figli – è il commento dell’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti -.

I giovani della Generazione Z hanno dei modi di dire propri provenienti dal mondo della musica, dei videogiochi, dei social, del web in generale, espressioni nate negli ultimi anni oppure importate da altre parti del mondo, che si evolvono spesso in brevissimo tempo. I linguaggi cambiano, sono in continuo divenire e il divario fra la generazione dei giovanissimi e quella dei Baby Boomers è davvero molto ampio: vi sono diversi stili di vita, interessi, attitudini e linguaggio. Ecco il podcast di Trentino Film Commission – conclude l’assessore – nasce proprio con l’obiettivo di colmare questo divario linguistico-generazionale – culturale e di avvicinare i cosiddetti ‘Boomer’ al linguaggio – e quindi al mondo – dei giovani”.

Trentino Film Commission chiederà direttamente ai giovani partecipanti di spiegare il significato di certe espressioni, di raccontare esperienze di vita “onlife”, Influencer preferiti… perché la loro lingua e la loro voce raccontano della nostra società, del nostro mondo e di come stanno cambiando le cose. Il podcast sarà suddiviso in sei puntate in cui, partendo dall’uso di alcune espressioni tipiche dello slang della Generazione Z, si approfondiscono dinamiche e abitudini della loro quotidianità.

Il progetto sarà impreziosito dall’intervento di giovani esperti di linguaggi dei media (content creator, giornalisti, esperti del mondo dei social media, registe, attori, etc…) .

L’iniziativa si sviluppa all’interno del progetto Educa Immagine+, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC – Ministero della cultura e MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merico, in collaborazione con Chora Media, azienda leader in Italia nella realizzazione di podcast.

Le puntate verranno veicolate su piattaforme streaming di podcast e sul sito ufficiale di Educa Immagine.

Dove? nelle sale di Trentino Film Commission a Trento in via Zanella 10/2

oppure a Trentino Sviluppo in via Fortunato Zeni 8 a Rovereto.

Quando? Invio delle candidature entro il 30 maggio 2023, il percorso terminerà a fine giugno 2023.

Date degli incontri: Da concordare con gli interessati, ogni incontro durerà circa 2 ore

A chi è rivolto? Ragazzi e ragazze tra i 14 e i 20 anni.

Come partecipare? Inviare una email a filmcommission@trentinosviluppo.it o un messaggio WhatsApp al numero 338 4910961.

Di cosa si parla? Sei puntate in cui partendo dall’uso di alcune espressioni tipiche dello slang della Generazione Z, si approfondiscono dinamiche e abitudini della loro quotidianità, grazie anche all’intervento di esperti e professionisti dei linguaggi dei media.

Maggiori informazioni sul sito: www.trentinofilmcommission.it/