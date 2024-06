CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * “TRENTINO SPETTACOLO E MUSICA”: «SUL PALCO MIDA – CLARA – DRILLIONAIRE – ANNA – NERISSIMA SERPE – PAPA V – SILENT BOB – TONY BOY (11-13/6)»

12.52 - lunedì 10 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Alla Trentino Music Arena concerti, talent, incontri da domani parte la seconda edizione della “Trentino spettacolo e musica”.

MUSICA – Da martedì 11 a giovedì 13 giugno arrivano sul palco: Mida, Clara, Drillionaire, Anna, Nerissima Serpe, Papa V, Silent Bob, Tony Boy

TALENT – Da mercoledì le masterclass e i casting dei talent “International Voice & Baby Talent Festival” e “European Voice & Sound”

INCONTRI – Giovedì l’incontro con il rapper Silent Bob sull’importanza del linguaggio nella musica Domani apertura cancelli alle 18.00

Tutto pronto alla Trentino Music Arena di Trento per la seconda edizione del Festival “TRENTINO SPETTACOLO E MUSICA”.

Da domani, martedì 11 giugno, protagonisti della serata saranno: MIDA direttamente da Amici, CLARA, vincitrice di Sanremo Giovani. Si ballerà anche lo show VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90, sold out in tutte le date nella scorsa stagione.

A seguire arriveranno DRILLIONAIRE e ANNA (mercoledì 12 giugno); e ancora NERISSIMA SERPE, PAPA V, SILENT BOB, TONY BOY (giovedì 13 giugno).

Da mercoledì 12 giugno si svolgeranno anche le masterclass e i casting di “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL” e “EUROPEAN VOICE & SOUND” a cura di Nove Eventi. Giovedì 13 giugno, si terrà l’incontro con il rapper SILENT BOB che parlerà dell’importanza del linguaggio nella musica.

I TALENT

“INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL” si rivolge a cantanti e musicisti tra i 3 e i 14 anni e si suddivide in due categorie, Best Vocal Performance (BVP) e Best Instrumental Performance (BIP). EUROPEAN VOICE & SOUND si rivolge a cantanti e musicisti dai 14 anni in su e si divide anch’esso in due categorie, Best Vocal Performance (BVP) e Best Instrumental Performance (BIP).

Entrambi i Talent-Festival hanno l’obiettivo di formare nuovi cantanti e musicisti e introdurli nel mondo della musica per far emergere nuovi talenti attraverso l’assegnazione di un premio che riconosca i meriti personali/artistici. Nel corso dei Festival saranno valorizzate le capacità vocali e le capacità dei singoli musicisti. È previsto un vincitore per ogni categoria (BVP e BIP).

Le masterclass e i casting saranno mercoledì 12 e giovedì 13 giugno. I concorrenti saranno sottoposti alla valutazione di una giuria di qualità. Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno si terranno anche le masterclass del cantante, compositore, autore e produttore discografico Giancarlo Prandelli che sarà anche nella giuria dei due Festival e si esibirà successivamente con Dəva. Accederanno alle finali 6 concorrenti di ogni categoria per ogni Festival. I vincitori dei due Festival si esibiranno domenica 8 settembre sul palco principale della Trentino Music Arena, prima del concerto serale.

Le masterclass e i casting sono a cura di Nove Eventi.

Ad organizzare gli eventi il Centro Servizi Culturali Santa Chiara con la collaborazione di EDG Spettacoli, Trentino Eventi, SGR.

INFO

Previsti abbonamenti/pacchetti per le giornate del Festival a 30 euro. Nelle giornate dell’evento e il giorno prima la prevendita sarà attiva solo su vivaticket. Ci sarà inoltre la possibilità di comprare al botteghino in loco.

Info

https://www.centrosantachiara.it/web/trentino-music-arena.

DOMANI APERTURA CANCELLI ORE 18.00

Si partirà con DJ SET EDG, poi l’esibizione di MIDA, a seguire CLARA e lo show VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90. L’evento si terrà anche in caso di pioggia.

BIO DEGLI ARTISTI

Ad inaugurare “Trentino Spettacolo e Musica”, martedì 11 giugno, sarà MIDA direttamente da Amici, insieme a CLARA, vincitrice di Sanremo Giovani. Si ballerà anche lo show VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90. Il giorno dopo ci saranno DRILLIONAIRE, ANNA (mercoledì 12 giugno). A chiudere NERISSIMA SERPE, PAPA V, SILENT BOB, TONY BOY (giovedì 13 giugno).

MIDA

Mida è un cantautore classe ’99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Cresciuto a Milano, si avvicina alla musica all’età di 11 anni e in poco tempo alcuni dei freestyle pubblicati sul web iniziano ad attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. A 16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l’Italia come open act del suo tour. Nel 2020 decide di ripartire da indipendente: “Ratatah Freestyle #3” segna il suo ritorno sulla scena, seguita da “Davvero”, il suo primo singolo ufficiale di questo nuovo percorso. “MMM” è invece la seconda uscita dell’estate 2020, prodotta da Lax, a cui fa seguito “Dinero”, punto di svolta nel nuovo viaggio di Mida. Il rapper partecipa, inoltre, al format culto di “Real Talk” dimostrando una grande capacità come performer; nello stesso anno collabora all’album “Napoli 51” di Nicola Siciliano nel brano “Slide (Passo Dopo Passo)”. Il 2021 si apre con la pubblicazione del singolo di successo “Ricordarmi di scordarti”, certificato Disco di Platino, che insieme al brano “Lento” totalizza oltre 30 milioni di stream sulle piattaforme digitali confermando il giovane artista come una delle promesse più interessanti nel panorama italiano. Nel 2022 esce invece “Stupido Sentimento”, seguito dalla collaborazione con Olly nel brano “Fidati di me”. A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Ti sta bene”, seguito dalla pubblicazione di “Malditè”, brano in gara alla finale di Sanremo Giovani 2023. Il 2023 si apre con la pubblicazione di “Casa”, “Fuori posto” e “ORO”, che precedono l’ingresso di Mida nella scuola di “Amici”. Durante la permanenza nel programma l’artista pubblica i brani “ROSSOFUOCO”, attualmente Disco di Platino, “MI ODIERAI”, “FIGHT CLUB” e “QUE PASA”.

CLARA

Continua l’ascesa di CLARA nella scena musicale italiana. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Diamanti Grezzi”, certificato disco d’oro e stabile in TOP20 nelle classifiche Fimi/gfk dei singoli più venduti e Spotify Italia, CLARA è pronta a portare la sua musica in tour prodotto da Live Nation. Tra le tappe anche Trento l’11 giugno. Il tour estivo sarà l’occasione per CLARA di cantare dal vivo il suo album “PRIMO”, uscito il 16 febbraio e tutt’ora in TOP10 della classifica Fimi/gfk degli album e dei CD/vinili. Al suo interno, oltre al brano del Festival di Sanremo 2024 “Diamanti Grezzi” (disco d’oro), alla hit “Origami all’alba” (triplo disco di platino) e “Boulevard”, canzone vincitrice di Sanremo Giovani 2023, è presente anche “Ragazzi Fuori”, il brano realizzato e cantato da CLARA per la colonna sonora della quarta stagione di Mare Fuori, attualmente in TOP50 Fimi/gfk dei singoli più venduti. Bio – Clara Soccini, in arte CLARA, nasce nel 1999 nella provincia di Varese e, dopo essersi avvicinata giovanissima al mondo della moda, coltiva la passione che aveva per la musica fin da bambina nel 2020. Dopo una prima collaborazione con l’artista Nicola Siciliano, pubblica i suoi primi quattro singoli ufficiali. Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua personalità, confermata anche dal debutto nel mondo cinematografico nella serie tv campione d’incassi “Mare Fuori 3”, dove interpreta Giulia/Crazy J. All’interno della serie Clara mantiene la sua identità da musicista con il suo brano “Origami all’alba”, certificato triplo disco di platino, per mesi stabile in Top20 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia. Il 28 aprile è uscito il singolo “Cicatrice”, seguito dalle collaborazioni nei brani “Replay” di MV Killa e “Un milione di notti” di Mr Rain (disco d’oro). Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, è tra gli artisti in gara al 74° Festival di Sanremo con “Diamanti Grezzi” (disco d’oro) e a febbraio veste nuovamente i panni di Crazy J nella quarta stagione di “Mare Fuori”, per la quale ha scritto l’inedito “Ragazzi Fuori”, canzone contenuta nel suo album d’esordio, “PRIMO”, fuori il 16 febbraio.

DRILLIONAIRE

Tra i più importanti producer degli ultimi anni, con all’attivo miliardi di stream e dopo aver curato la direzione artistica di gran parte dei dischi di maggior successo degli ultimi anni Drillionaire ha pubblicato a giugno 2023 l’album “10” – anticipato dal successo del singolo “Bon Ton”, certificato doppio disco di platino con Lazza, BLANCO e Sfera Ebbasta – che ha riunito 20 indiscussi top player del panorama nazionale, un lavoro che ha catturato la radiografia della scena urban attraversandone tutte le generazioni. Bio – Diego Vincenzo Vettraino, in arte Drillionaire, è un producer classe’93. Fin da bambino il suo primo amore è quello per il calcio ma dopo aver giocato in varie squadre ed essere arrivato in serie B, si ritira definitivamente nel 2018. Già dal 2016 firma “Cerotti” e “N70” di Lazza ma è da 2019 che inizia a produrre per artisti importanti come Rkomi. Nello stesso anno gli viene affidata buona parte dell’album “Elo” di Drefgold, tra cui brani di successo come “Enjoy”, “Bankroll” e “Snitch e Impicci” feat. FSK satellite. L’anno successivo firma con BHMG e vanta produzioni in alcuni dei dischi più importanti usciti come “Famoso” di Sfera Ebbasta, “J” di Lazza e “Padre, Figlio e Spirito Santo” della FSK. Negli anni successivi è direttore artistico di “Untouchable”, l’album di Tony Effe, di “Sirio”, il disco di Lazza per la quale ha prodotto la maggior parte dei pezzi insieme a Low Kidd e produce insieme a Salmo il brano “181”. Tra i dischi curati come direttore artistico da Drillionaire anche “Succo di zenzero, volume 2” di Wayne, “Milano Demons” e “Santana Season” di Shiva e “Salvatore” di Paky. A giugno 2023 pubblica il suo primo album da solista “10” per Island Records / Universal Music Italia, certificato disco di platino, che riunisce 20 tra gli artisti di punta della scena urban italiana. Dopo gli straordinari traguardi di “10”, l’album d’esordio di Drillionaire che ha radunato i pesi massimi della scena urban nazionale, il producer ha annunciato un prestigioso appuntamento live al Mediolanum Forum il 17 dicembre andato sold out in meno di 4 ore dalla vendita dei biglietti, una data imperdibile per celebrare l’incredibile carriera di Drillionaire, ripercorrendo i grandi successi dell’artista dal suo debutto ad oggi. Ad affiancarlo sul palco alcuni tra i più grandi artisti del panorama nazionale: Lazza, Sfera Ebbasta, Gué, Shiva, Tony Effe, ANNA, Paky, Noemi, Mahmood, Drefgold, Taxi B e molti altri.

ANNA

Classe 2003 con oltre 1,5 m di follower su Instagram e oltre 1,9 m su TikTok, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di ANNA è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo. Il suo singolo di debutto “BANDO” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). La giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere prima con il freestyle “Squeeze #1”, poi con “Drippin in Milano”, certificato Platino in Italia. La canzone ha raggiunto la prima posizione come brano più virale sulla piattaforma TikTok. “Drippin in Milano”, il freestyle “Squeeze #1” e “Balaklub – What Up” sono prodotte da Miles (Machete Mixtape Vol.4, Bloody Vinyl 3). L’estate scorsa è uscito il suo primo EP, “Lista 47” (certificato Oro) e anticipato dai singoli “3 di cuori” (certificato Platino) con il featuring di Lazza e “Gasolina” (certificato Platino).

Il 2023 si apre con la collaborazione sul disco di Guè “Madreperla” dal titolo “Cookies n’ Cream” con il feat. di Sfera Ebbasta, rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) e certificato 3x Platino. Il collega Guè, inoltre, ha definito ANNA “la rapper donna più forte in Italia”. È seguito poi il singolo solista “Energy”.

Sempre nel 2023 Anna è stata scelta come unica artista italiana ad essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di “FAST X”, l’ultimo film della saga di Fast and Furious con Vin Diesel, con una speciale versione di “Bando” appositamente realizzata. Sono inoltre uscite le collaborazioni nelle hit “Vetri Neri” (5 Platino) di AVA e Capo Plaza, “Anelli e Collane” (Platino) di Artie 5ive e “Everyday” (2xPlatino) di Takagi & Ketra con Shiva e Geolier. ANNA ritorna nel 2024 con “I GOT IT”, che inaugura la nuova Era discografica dell’artista. Il brano è scritto dalla stessa ANNA e prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beats.

ANNA inoltre sarà rappresentata negli Stati Uniti dalla REPUBLIC RECORDS (parte di Universal Music Group), “casa” di alcune fra le più luminose star della musica mondiale come Nicki Minaj, Drake, The Weeknd, Ariana Grande e Taylor Swift. Republic Records sarà dunque partner del nuovo progetto discografico di ANNA, che è risultata essere l’artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify del 2023.

SILENT BOB & SICK BUDD

Silent Bob, al secolo Edoardo Fontana, è un giovane artista classe 1999 che arriva dalla provincia pavese capace di unire retaggi di un suono moderno con l’attitudine del classico Rap in stile anni ‘90. In lui coesistono in perfetto equilibrio molteplici sfumature ed influenze musicali: dalle melodie della Trap, all’eleganza del Jazz, senza dimenticare il dolore del Blues e la rabbia autentica del Rap. Dopo il più classico dei percorsi alla scoperta dell’Hip-Hop tra jam e battle di freestyle, nel 2017 partecipa ad un contest e si guadagna un posto nel roster di Bullz Records, etichetta indipendente milanese. Fondamentale nel disegnare la sua identità sonora e musicale è l’incontro con Sick Budd beatmaker, producer socio della label, che lo porta ad una costante evoluzione della scrittura, via via più semplice e concentrata sul significato, e ad una sempre più caratterizzante valorizzazione del timbro.