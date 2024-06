CONSIGLIO PAT * GIACOMO MATTEOTTI: PRESIDENTE SOINI, «COMMEMORARE OGGI UN GRANDE ANTIFASCISTA SIGNIFICA RICORDARE I MOTIVI PIÙ PROFONDI DELLA NOSTRA AUTONOMIA»

12.40 - lunedì 10 giugno 2024

Il presidente Claudio Soini ha rappresentato il Consiglio provinciale stamane alla cerimonia indetta dal Comune di Trento in occasione dei 100 anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti. Nella via che porta il suo nome è stata scoperta la nuova dedica apposta alla targa di intitolazione viaria, con un intervento del direttore del Museo storico, Giuseppe Ferrandi, che ha tra l’altro rievocato il discorso che il deputato socialista tenne in piazza Santa Maria Maggiore il 5 gennaio 1922. In allegato il pensiero del presidente del Consiglio provinciale sulla ricorrenza.

Questa mattina in via Giacomo Matteotti ho rappresentato con orgoglio l’assemblea legislativa della nostra Autonomia speciale. Con orgoglio perché Trento e il Trentino sono la terra d’origine dell’uomo politico, la cui efferata e cinica uccisione fece scorrere sangue trentino per la difesa della libertà di pensiero e di azione. Per chi come noi siede in un parlamento, la statura di Matteotti e la sua dirittura nell’interpretare il ruolo di deputato del Regno d’Italia, alzando una voce solitaria contro il sopruso e gli esordi della dittatura fascista, rappresenta un esempio straordinariamente importante e senza tempo. E’ un memento per tutti noi sull’importanza di difendere attivamente la democrazia e la tolleranza. Un insegnamento, anche, sulla tremenda potenza delle parole: quelle di verità pronunciate in Parlamento da Matteotti, quelle tracotanti e violente di Mussolini quando si assunse di fatto la paternità dell’omicidio politico.

Commemorare oggi un grande antifascista, qual è stato Matteotti, significa anche ricordare i motivi più profondi della nostra Autonomia. Autonomia che ha potuto nascere grazie al ritorno delle libertà democratiche e che, per la sua stessa natura, della libertà e della democrazia è una solida difesa. La libertà e la democrazia si fondano sulla responsabilità dell’autogoverno; sulla crescita umana e civile delle popolazioni e sul rispetto della loro storia e delle loro tradizioni. Dittature e autoritarismo, per contro si fondano sul centralismo, sul militarismo, sulla violenza. Mali nei confronti dei quali le autonomie rappresentano un antidoto. L’antidoto al fascismo, in tutte le sue forme.

Il Consiglio provinciale lo scorso aprile ha approvato con voto unanime la legge 5/2024, che promuove la conoscenza e celebra il ricordo di Matteotti, nella consapevolezza delle origini trentine della sua famiglia. Si stanno svolgendo altre iniziative pubbliche per questo centenario, oggi stesso a Pejo e domani con lo spettacolo teatrale al Mart. I migliori auguri per tutte le celebrazioni che concorreranno ad accendere riflettori sulla figura dell’onorevole Matteotti.