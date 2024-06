PAT * EUROPEI ATLETICA – ROMA: “ MEDAGLIE D’ORO A CRIPPA E BATTOCLETTI, ORGOGLIO TRENTINO”

17.40 - domenica 9 giugno 2024

I Campionati Europei sono sempre più trentini. A poche ore dal trionfo di Nadia Battocletti, Yeman Crippa ci ha regalato oggi una nuova grande emozione aggiudicandosi la mezza maratona, salendo così sul gradino più alto del podio che vede al secondo posto di nuovo i colori italiani grazie allo splendido scatto finale di Pietro Riva.

Un’altra favolosa medaglia – la sesta – dunque per l’Italia che sta primeggiando in questi XXVI campionati europei di atletica leggera che si stanno svolgendo allo Stadio olimpico di Roma.

Una gara, quella di Yeman Crippa, condotta sempre in testa a certificare il talento di un campione che riesce sempre a stupire e a migliorarsi. Alle congratulazioni vivissime della Giunta provinciale di Trento si unisce fin d’ora l’invito per i campioni d’Europa a partecipare ad un incontro che verrà organizzato in loro onore in Provincia.