CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO * UNA STELLA PER UN ANNO: « ATTIVITà CON LABORATORIO PER FAMIGLIE, DOMENICA 19 GENNAIO ORE 15,15 »

Attività con laboratorio per famiglie, domenica 19 gennaio I ore 15.15.

Castello del Buonconsiglio

Non siete ancora pronti per affrontare il 2020 dotati del vostro calendario personale? Perché non realizzarne uno ispirato al celebre Ciclo dei Mesi?!

Passando di mese in mese, l’esplorazione all’interno di Torre Aquila consente di cogliere aspetti e dettagli di un paesaggio in trasformazione nel corso dell’anno. Una suggestiva e appassionante sollecitazione per costruire un originale calendario da tavolo che si apre in forma di stella.

tariffa:

8,00 € a famiglia

info e prenotazioni:

Servizi educativi del museo 0461 492811 lun>ven 9>13