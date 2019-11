GARANTE PRIVACY * ROUSSEAU – REPLICA A CASALEGGIO: PRESIDENTE SORO, « CORRETTEZZA E GARANZIA HANNO CONTRASSEGNATO L’AGIRE MIO E DEL COLLEGIO »

“Con le affermazioni rese a “Povera patria”, il signor Casaleggio ripropone una sua rassicurante lettura delle gravi carenze, sotto il profilo della sicurezza informatica, che contrassegnavano la piattaforma “Rousseau” prima dell’intervento del Garante per la Privacy.

Il tentativo di spostare, sul terreno dello scontro politico, un caso di obiettiva e non banale violazione delle leggi (pratica non esattamente nuovissima nello scenario della cronaca italiana), non meriterebbe, di per sé, alcun commento.

L’infondatezza delle accuse di “politicità” mosse all’azione del Garante è così palese che il provvedimento sanzionatorio non è stato impugnato e le sue prescrizioni, ottemperate, sono state espressamente definite utili a “migliorare la piattaforma” dallo stesso Casaleggio.

Valuterò l’opportunità di acquisire la registrazione dell’intervista per tutelare, in sede giudiziaria, i miei diritti e far valere il danno, così determinato, all’immagine dell’Autorità, i cui provvedimenti sono stati sempre improntati al solo obiettivo della corretta applicazione della legge.

Respingo, dunque, queste pretestuose affermazioni, nella ferma consapevolezza dell’indipendenza di giudizio, correttezza assoluta, massima garanzia che hanno sempre contrassegnato l’agire mio e quello del Collegio del Garante, in questi sette anni”.