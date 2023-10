CARABINIERI – TRENTO * FORNACE: « LITE IN STRADA E AGGRESSIONE ALLE FORZE DELL’ORDINE, ARRESTATI UN UOMO E UNA DONNA »

14.08 - mercoledì 11 ottobre 2023

Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Lavis sono stati inviati, a seguito di più richieste di intervento al 112, in località Valle del Comune di Fornace, dove alcuni automobilisti avevano segnalato un acceso litigio in strada tra un uomo ed una donna ed il pericolo che ne stava scaturendo per la circolazione stradale lungo la SP 71.

Giunti sul posto i Carabinieri si sono avvicinati ai due per sedarne gli animi, ma evidentemente l’intrusione non è stata apprezzata tant’è che entrambi si sono scagliati contro i militari operanti.

La donna ha iniziato ad inveire con frasi volgari ed offensive contro i Carabinieri, mentre l’uomo, dopo aver scaraventato a terra un piccolo cane che teneva in braccio ed essersi sfilato lo zaino dalle spalle, ha affrontato i militari – assumendo la posizione di guardia tipica dei pugili – sfidandoli apertamente. Vano è risultato il tentativo di condurlo alla calma, tant’è che aggrediva i militari giungendo a sferrare una violenta testata al volto di uno dei due carabinieri, nonostante fosse stato attinto dallo spruzzo dello spray al peperoncino in dotazione.

Particolarmente difficoltosa è stata l’operazione di contenimento del soggetto, dovendo far fronte anche all’aggressione da tergo della compagna (ex-litigante), nonostante ciò i militari riuscivano ad avere la meglio ammanettando entrambi.

I due, peraltro soggetti noti e già resisi responsabili in passato di analoghe intemperanze, sono stati condotti in caserma e dichiarati in arresto per violenza e lesioni a pubblico ufficiale, in concorso.

Il Carabiniere ferito ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari cavandosela, fortunatamente, solo con qualche giorno di prognosi.

I due aggressori sono stati, invece, trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa di essere condotti dinanzi al Giudice per la direttissima.