TRENTINO MARKETING E APT ALPE CIMBRA * CAMPIONATI NAZIONALI GINNASTICA RITMICA – FOLGARIA: « AL VIA DAL 31/10 ALL’1/11 L’EVENTO CLOU DELLA STAGIONE, 13 LE GINNASTE IN GARA »

Nel week end del 31 ottobre e del 1° novembre, al Palaghiaccio di Folgaria andranno in scena i Campionati nazionali assoluti di Ginnastica Ritmica, all-around e di specialità, e i campionati d’insieme delle categorie allieve, giovanile e open, organizzati dalla Federazione Ginnastica d’Italia, con la collaborazione della delegazione provinciale FGI di Trento, dell’official partner federale Trentino Marketing e dell’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra. L’evento clou della stagione dei piccoli attrezzi, individuale e a squadre, andrà in scena a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti, ma l’intera manifestazione sarà trasmessa dal vivo su Dazn.

Si comincia alle 18.00 di sabato con il concorso generale, tredici ginnaste si affronteranno sul completo dei quattro attrezzi – cerchio, palla, clavette e nastro – per la conquista del titolo 2020. I pronostici sorridono ai due avieri dell’Aeronautica Militare: Milena Baldassarri, vincitrice dell’edizione 2018 e Alexandra Agiurgiuculese, campionessa uscente, entrambe qualificate per i Giochi Olimpici di Tokyo.

Le étoile azzurre si sono già affrontate, lo scorso fine settimana, nella Final Six del Campionato di Serie A1, che ha visto prevalere la Faber Fabriano di Milena sull’Asu Udinese di Alexandra. La sfida, quindi, tra l’argento iridato al nastro e quello alla palla dei Mondiali di Sofia, si rinnova sulla montagna dei campioni, nell’ultima “discesa nazionale”, prima di spiccare il volo per gli Europei di Kiev, in programma in Ucraina a fine novembre, Covid permettendo. Il duello però potrebbe essere spezzato da diverse outsider, per lo più giovani promesse, come il talento emergente Sofia Raffaeli. Altre otto individualiste, poi, si aggiungeranno alle all-arounder, presentandosi nei loro attrezzi preferiti per centrare la qualificazione alle finali di specialità del giorno seguente.

Domenica, dalle 11.30, sempre in diretta su Dazn, si terranno anche le final eight dei gruppi open (la gara di quelli giovanili del 31 ottobre, invece, verrà trasmessa live sul canale YouTube federale). Grande attesa anche per le esibizioni delle Farfalle della Squadra Nazionale, che proveranno sulla pedana folgaretana gli esercizi con le 5 palle e il misto con 3 cerchi e 4 clavette. L’incontro, che si sarebbe dovuto tenere il 6 giugno scorso, coinvolgerà 21 individualiste, 23 team allieve, 18 nella giovanile e 11 open, provenienti da ogni parte del Paese, e rappresenta l’ultimo grande appuntamento della ritmica all’interno del calendario federale di prima fascia.

«Non era scontato che riuscissimo a concludere la stagione – ha dichiarato il numero uno della FGI, il cav. Gherardo Tecchi – Ci siamo impegnati al massimo per restituire alle ginnaste e alle loro società ciò che il lockdown primaverile aveva tolto loro. Purtroppo la curva del contagio ha preso a risalire e, ad oggi, nessuno può prevedere cosa accadrà nei prossimi mesi. Arrivare alla gara in Trentino è stato come scalare una montagna ed ora che siamo in vetta vorremmo provare a guardare al futuro, regalando una due giorni di sport e spensieratezza ai nostri appassionati. L’aiuto e la professionalità dei nostri partner sono stati fondamentali per la riuscita dell’evento, così come la scrupolosa osservanza di tutti i protocolli, a cominciare dalle linee Guida del Dipartimento dello sport. Nella ginnastica di contagioso finora c’è stato solo l’entusiasmo”».

«L’Alpe Cimbra nel dar tutto il supporto logistico e organizzativo allo svolgimento del Campionato, anche in una situazione cosi particolare, vuole ribadire la sua vicinanza allo sport giovanile e a tutte le giovani promesse che con grande impegno si sono preparate per questo appuntamento» – ha aggiunto Daniela Vecchiato, Direttore dell’Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna.

«La location del Palazzetto dello Sport di Folgaria è un luogo ideale per ospitare una manifestazione di cosi gran prestigio – conclude Nicola Port, Presidente dell’Apt Alpe Cimbra – e ringrazio a nome di tutti i nostri operatori la Federazione Ginnastica d’Italia e Trentino Marketing per averla scelta per lo svolgimento del campionato».

«Oltre sei milioni di persone, afferma Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing, hanno potuto ammirare, in occasione del recente Festival dello Sport, lo spettacolo di eleganza e bellezza regalatoci dalle ‘farfalle azzurre’ della ginnastica ritmica, protagoniste della sigla di questa edizione girata al Castello del Buonconsiglio di Trento e nelle piazze della città. Le farfalle azzurre tornano ora ad esibirsi in Trentino, sull’Alpe Cimbra, con cui abbiamo condiviso subito la scelta della Federazione Ginnastica d’Italia di candidare il nostro territorio per ospitare e organizzare i Campionati Italiani Assoluti, principale appuntamento dedicato alla ginnastica ritmica nel nostro Paese. Si tratta di un evento sportivo di grande contenuto tecnico per il valore che questa disciplina ha raggiunto in Italia e che movimenta numeri importanti fra atlete, dirigenti, accompagnatori, e dunque un’occasione preziosa per questo territorio che da sempre esprime una profonda anima sportiva.»