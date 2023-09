CENTRO PACE ECOLOGIA E DIRITTI UMANI – ROVERETO (TN) * “OBIEZIONE ALLA GUERRA”: « APERICENA, RACCOLTI FONDI PER 400 EURO »

06.38 - martedì 19 settembre 2023

Partecipazione e fondi raccolti all’APERICENA 4Peace di ven. 15 settembre. Raccolta fondi riuscita con il versamento di quasi 400 euro al Movimento Nonviolento per la campagna “Obiezione alla guerra” in difesa degli obiettori di coscienza in Ucraina/Bielorussia/Russia e per una tregua in Ucraina, affinché vinca la Pace tra i popoli e tacciano le armi.

Dal dialogo con Massimiliano Pilati, presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani è emersa l’importanza di prepararsi alla settimana globale per la Pace (dal 30 settembre all’8 di ottobre) lanciata nella Conferenza di Pace di Vienna lo scorso giugno 2023.

“I movimenti per la pace e la Nonviolenza di tutta Europa si attiveranno per rinnovare la richiesta di un il fuoco immediato e per negoziati di Pace che pongano fine alla drammatica guerra in Ucraina, e a tutti i conflitti armati nel mondo. Un nuovo appuntamento collettivo, cruciale e importante per continuare nel cammino intrapreso con la coalizione “Europe for Peace”.

A Roma il 7 ottobre 2023 si terrà la grande manifestazione per la Costituzione (la nostra “Via Maestra”) dove troveranno infatti spazio le proposte per la pace in Ucraina e in tutto il mondo, per i diritti, per la giustizia climatica e sociale, per la democrazia, per il futuro dell’umanità intera.

Rete “Europe for Peace” di Rovereto

Centro Pace ecologia e diritti, ANPI Rovereto-Vallagarina, Cantiere di Pace