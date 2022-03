DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * VALDASTICO: « DAL SINDACO VALDUGA PROCESSI ALLE INTENZIONI, IN VALLAGARINA NON TUTTI I PRIMI CITTADINI LA PENSANO COME LUI »

14.47 - giovedì 3 marzo 2022

“Sono rimasta amareggiata – anche se non sorpresa visti certi precedenti – delle parole con cui, in seno al Consiglio delle autonomie locali, il Sindaco di Rovereto Francesco Valduga ha bocciato a prescindere ogni ipotesi di Valdastico. Una bocciatura aprioristica fatta sulla base di rischi ambientali che è curioso che siano dati per indiscutibili sulla base di una sola perizia e, soprattutto, quando il progetto dell’opera non è ancora stato stabilito.

C’è di più. Per quanto, per scopi palesemente elettoralistici, si tenti di raccontarla in modo diverso – quasi i cantieri per tale opera dovessero aprire da un momento all’altro – la Provincia e il Consiglio provinciale non solo non hanno ancora definito un progetto specifico, ma hanno approntato un Documento preliminare all’adozione di una variante al Piano Urbanistico Provinciale (PUP) che, se letto con attenzione, riserva delle sorprese.

Infatti in tale Documento – basta leggerlo – ci sono ampi richiami al tema della protezione ambientale. A ciò si aggiunga che, curiosamente, non risulta che il primo cittadino di Rovereto si sia mai speso contro i crescenti rischi ambientali – e per la salute dei cittadini – legati all’aumento del traffico della Valsugana, che non è sulla Luna, ma nel nostro Trentino, e che senza dubbio verrebbe agevolata, in termini di traffico, dalla realizzazione della Valdastico. Non è un caso che svariati Sindaci, alcuni anche in Vallagarina, non guardino affatto con occhio così critico la Valdastico. Parliamo di Amministratori che non sempre ottengono visibilità mediatica ma le cui idee andrebbero rispettate.

Ciò detto, tornando a noi, osservo che far passare l’Amministrazione Fugatti come pronta a tutto – pure a devastazioni ambientali -, pur di realizzare un’opera di cui, lo si ripete, neppure esiste ancora un progetto definito, è un’operazione molto scorretta. E che si spiega solo se inquadrata in un tentativo di iniziare a «scaldare i motori» elettorali in vista delle elezioni provinciali dell’autunno del 2023. Che qualcuno, a quanto pare, non vede l’ora che arrivi”,

È quanto affermato in una nota dalla Capogruppo in Consiglio della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio