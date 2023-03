TRENTINO MARKETING * “APP MIO TRENTINO“: « PRESENTATO AGLI OPERATORI LO STRUMENTO DESTINATO A DIVENTARE IL “COMPAGNO DI VIAGGIO” DEGLI OSPITI »

11.08 - mercoledì 8 marzo 2023

A Riva del Garda il primo dei quattro incontri organizzati da Trentino Marketing insieme alle APT e all’Assessorato al Turismo per presentare agli operatori del sistema turismo lo strumento destinato a diventare il “compagno di viaggio” degli ospiti del Trentino e che segnerà la trasformazione digitale del Trentino. La trasformazione digitale del Trentino parte da Riva del Garda. Nella Sala del Palacongressi di Riva del Garda si è tenuto infatti il primo appuntamento organizzato da Trentino Marketing assieme all’Apt Garda Trentino e all’Assessorato provinciale al Turismo, per presentare agli operatori del sistema turistico trentino l’App Mio Trentino, strumento principale di un percorso di trasformazione digitale avviato nel 2020.

Un progetto innovativo e ambizioso, affidato dalla Provincia autonoma di Trento a Trentino Marketing e messo a punto assieme alle Apt, che percorre le più recenti frontiere tecnologiche e applicazioni dell’intelligenza artificiale al turismo. L’obiettivo è duplice: da un lato fornire all’ospite uno strumento per vivere in maniera facile il nostro territorio, in grado di raccogliere i suoi interessi e di suggerirgli le esperienze possibili, ma anche fidelizzarlo una volta ritornato a casa per costruire una relazione duratura; dall’altro facilitare nuove opportunità di sviluppo per il territorio e per le sue imprese partendo proprio dagli interessi manifestati dall’ospite.

A fare gli onori di casa, davanti ad un pubblico numeroso di operatori e addetti del settore turistico locale è stato il presidente di Garda Trentino Silvio Rigatti: “Oggi siamo qui per presentare un progetto di trasformazione digitale realmente innovativo, che ha lo scopo di facilitare la vita dei nostri ospiti, renderli soddisfatti e farli tornare. Si tratta di un progetto su cui le APT, la Provincia e Trentino Marketing sta lavorando dal 2020 e il cui primo importante output è Mio Trentino. Come tutti i grandi progetti innovativi, non ha un inizio e una fine, ma è un percorso; un percorso in cui noi crediamo fortemente e che riteniamo debba coinvolgere tutti gli operatori per creare un vero vantaggio competitivo in un contesto che continua a modificarsi velocemente, per essere al passo con i tempi, e anzi anticiparli, per restare sul mercato ed esserne protagonisti”.

Per Roberto Failoni, assessore provinciale al turismo: “Ora diamo il via al primo di quattro incontri sul territorio nei quali i nostri tecnici andranno a spiegare in maniera chiara cosa è Mio Trentino. Il merito di tutto questo è della Provincia, di Trentino Marketing e delle Apt, ma altrettanto grande sarà il merito degli operatori se sapranno capire l’esatto utilizzo di questa piattaforma che diventa fondamentale per l’intero turismo trentino. Abbiamo milioni di turisti che arrivano ogni anno ma non sappiamo nulla di cosa fanno, di cosa desiderano ma soprattutto di cosa vorrebbero fare e che non siamo in grado di raggiungere quando tornano a casa. Questa è la sfida che ci attende e solo grazie a queste piattaforme la potremo portare a casa, pubblico e privato insieme.” “Sono orgoglioso di essere qui oggi – ha detto Gianni Battaiola, Presidente di Trentino Marketing – sembrava un sogno all’inizio pensare di comunicare in maniera professionale e in modo automatico con il cliente prima, durante e dopo il suo soggiorno, intercettando i suoi desiderata. Questo è il primo progetto italiano di questo tipo e territori a noi vicini già ci stanno rincorrendo, ma dobbiamo crederci tutti assieme, gli operatori per primi. Lo stanno già facendo, ma non è sufficiente. L’obiettivo che ci siamo posti è raggiungere 1 milione di utenti fra i turisti nel giro di un anno, per poi arrivare a una copertura del 90% nei prossimi due anni rispetto al totale degli arrivi certificati, che sono pari a circa 4,5 mln. I veri protagonisti saranno quindi tutte le imprese del territorio e solo se ci credono sarà un grande successo ed un’ulteriore opportunità a disposizione di tutti gli operatori per facilitare e migliorare sempre più il servizio di concierge per gli ospiti.”

La trasformazione digitale del Trentino è di fatto già in atto, va compresa e cavalcata anziché subirla. Un mondo in gran parte da scoprire e sul quale si è incentrato l’intervento di Michele Costabile, professore ordinario di Marketing dell’Università Luiss di Roma e direttore del Centro Ricerca Luiss X.ITE su tecnologie e comportamenti economici.

“La trasformazione digitale e tecnologica – ha spiegato il docente – è ineludibile e irreversibile, lo dicono i dati degli investimenti, nell’ordine dei trilioni nel solo 2022 e con previsioni di crescita molto rilevanti per il prossimo triennio. I servizi di trasporto e i servizi turistici, dopo l’industria essenziale, quella informatica in senso lato, sono quelli in cui oggi si investe di più in digital transformation. Quando parliamo di trasformazione digitale ci riferiamo a un processo di conversione delle informazioni in forma digitale. Il fatto che i comportamenti dei turisti siano influenzati da ciò che è disponibile in via digitale ci obbliga ad assumere quella prospettiva e quindi non solo a trasformare le informazioni, ma anche a renderle fruibili nella prospettiva della esperienza del turista, che non è più quella di un singolo servizio “isolato” ma è di un vero e proprio ecosistema di consumi e comportamenti, da disegnare nel contesto territoriale di riferimento“.

Luca Libonati, responsabile dell’Area Digital Marketing & IT di Trentino Marketing ha quindi illustrato le caratteristiche e le funzionalità dell’App Mio Trentino. A oggi l’App Mio Trentino, rilasciata nelle due versioni per i sistemi Android e Ios, ha registrato 200 mila scaricamenti e raccoglie circa 9000 punti di interesse, attività, mobilità e altri servizi a disposizione sul territorio e molti ancora saranno caricati nella piattaforma. Soprattutto li può proporre in maniera personalizzata grazie ad un sofisticato sistema di intelligenza artificiale.

Il Travel Planner consente all’ospita la scelta e la gestione delle diverse esperienze sul territorio in piena libertà con la possibilità di organizzarle per giornate e fasce orarie. L’App integra anche i servizi della Trentino Guest Card: ingressi gratuiti o con scontistica ai Musei e parchi tematici, visite guidate e degustazioni esclusive, libero utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, prenotazione di attività e servizi.1

All’interno delle sezioni “Scopri” e “Gusta si esplora tutta l’offerta turistica del Trentino, dall’arte alla buona tavola, dallo sport al relax, a partire da quelle “attorno” all’ospite grazie alla geolocalizzazione. La sezione “My Concierge” fornisce suggerimenti, avvisi o aggiornamenti sulle attività già programmate o prenotate.

Chiudendo la giornata Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, ha affermato: “La trasformazione digitale è un dato di fatto. Noi possiamo accompagnarla o provare a diventarne protagonisti. Abbiamo scelto, tutti insieme, la seconda strada, più sfidante e difficile senza ombra di dubbio. Ma anche quella che può generare maggiore valore. Abbiamo scelto di intraprendere un percorso che inizia da Mio Trentino, una piattaforma pubblica, aperta, non vocata a generare business, ma volta a creare valore, per i nostri ospiti, per le nostre imprese, per il nostro territorio e la sua comunità. Il soggetto pubblico si è fatto carico dell’infrastruttura, ma la sua anima è il Trentino, le sue attività, la ristorazione, i servizi, tutto ciò che la nostra destinazione è in grado di proporre. L’obiettivo è semplificare la vita dell’ospite nella scelta di esperienze e servizi, nella fase di prenotazione e persino nella fase di fruizione. Con un ulteriore vantaggio, che lo faremo su misura per ciascun ospite, per essere sempre più vicini alle sue aspettative e alle sue esigenze. Per vincere questa sfida, è però indispensabile digitalizzare tutto il sistema trentino, per renderlo a portata di click, più facile da vivere. Solo così possiamo rendere i nostri ospiti veramente soddisfatti, coccolarli e convincerli a tornare. Solo così riusciremo – attraverso la tecnologia – ad aggiungere alla bellezza intrinseca dei nostri paesaggi e al valore della relazione umana, autentica e duratura, la facilità di godere dei tanti servizi di questo territorio.”

I prossimi incontri sono in programma mercoledì 22 marzo al Centro Congressi Palacampiglio a Madonna di Campiglio (ore 15), mercoledì 29 marzo al Palafiemme Congress Centre a Cavalese (ore 15) e giovedì 13 aprile al Centro Congressi Palalevico a Levico Terme (ore 17).