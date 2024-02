CENTO PER CENTO ANIMALISTI * ORSI: « DOMENICA 10/2 IL TRENTO GIOCHERÀ CONTRO IL PADOVA, BLITZ ALLO STADIO EUGANEO CON NOSTRO STRISCIONE IRONICO »

16.20 - sabato 3 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Lo Sport non cancella l’odore”: a questo motto noi CENTOPERCENTOANIMALISTI siamo sempre stati fedeli, accompagnando spesso in modo critico nelle loro trasferte le compagini di calcio e basket del Trentino.

Domenica 10 febbraio il Trento giocherà contro il Padova. Questo avviene in un momento in cui l’attacco delle amministrazioni trentine contro gli Orsi è più violento che mai. Puntuale è arrivata la fandonia dell’Orso che in Val di Sole ha inseguito per 800 metri una coppia, senza raggiungerli (l’Orso quando corre, può arrivare a 50km orari, quindi chi può crederci?), e la Provincia (leggi: Fugatti) ha deciso subito di condannarlo a morte.

Ma gli amministratori regionali e provinciali avevano già deciso di assassinare otto Orsi all’anno, quattro adulti e quattro cuccioli: una decisione insensata e criminale, che va rifiutata con forza.

Proprio riferendosi a questi otto Orsi condannati, nostri militanti nel pomeriggio di sabato 3 febbraio hanno affisso ai cancelli dello Stadio Euganeo a Padova uno striscione ironico con il finale in dialetto Veneto: “In Trentino vogliono uccidere 8 Orsi… deghe 8 barete! Forza Padova!”

*

CENTOPERCENTOANIMALISTI