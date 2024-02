PROCURA REPUBBLICA – FIRENZE * ATTENTATO CONSOLATO: “ UN INDAGATO, ACCUSATO DI TERRORISMO CON IMPIEGO DI ORDIGNI ESPLOSIVI “

15.35 - sabato 3 febbraio 2024

Proc. n. 2153/2024 Mod.21 DDA – Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Firenze Direzione distrettuale antimafia

Il PROCURATORE della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

stante la rilevanza della notizia, in ambito locale e nazionale, per la gravità dei fatti accaduti, l’allarme che essi hanno suscitato e le conseguenti attività investigative svolte,

comunica

che in data 3 Febbraio 2024 alle ore 14,30 circa, è stata data esecuzione, a cura di Ufficiali di P.G. appartnenti alla Sezione Anticrimine dei CC del Ros di Firenze, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze, del Centro Operativo della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana e della Digos di Firenze, al provvedimento di fermo adottato in data odierna da questa Procura della Repubblica nei confronti di soggetto attualmente

indagato

del reato di cui agli artt. 280 bis 1 e 4 co. c.p. e 61 n. 5 c.p., poiché – per

finalità di terrorismo, palesata dall’impiego di ordigni esplosivi e da plurime rivendicazioni a organi di informazione, nelle quali veniva manifestato il proposito di numerosi attentati per dissuadere lo Stato Italiano dal fornire appoggio allo stato di Israele – lanciava dispositivi esplosivi, consistenti in bottiglie molotov, dall’incrocio tra via Palestro e Corso Italia, all’indirizzo del consolato americano, ubicato in via Amerigo Vespucci, in Firenze, così ponendo in essere atti diretti a danneggiare la struttura del consolato e le pertinenze dello stesso.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto in circostanze di tempo (notte) idonee a impedire la pubblica e privata difesa, esponendo a pericolo la pubblica incolumità, in ragione dell’area di consumazione del fatto, sulla pubblica via, ad alta intensità abitativa, con compresenza nella zona di autovetture che laddove attinte dalle bottiglie molotov avrebbero potuto determinare un effetto di potenziamento esponenziale delle fiamme. Commesso in Firenze, il 1 febbraio 2024.

Il soggetto sottoposto al fermo è altresì Indagato del reato di cui 4 L. 895/67 (come sostituito dall’art. 12 Legge 14 ottobre 1974, n. 497), e 61 n. 2 e 5 c.p., poiché, al fine di eseguire l’attentato di cui al capo che precede, portava in luogo pubblico due dispositivi esplosivi, consistiti in due bottiglie molotov – da considerarsi comprese tra i “congegni micidiali” e pertanto equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra – per lanciarle contro il perimetro della sede del consolato americano.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto in circostanze di tempo (notte) idonee a impedire la pubblica e privata difesa. Commesso in Firenze, il 1 febbraio 2024.

Il provvedimento di fermo eseguito è stato emesso sussistendo, a giudizio di questa Procura della Repubblica, gravi indizi di reità a carico della persona indagata in relazione ai fatti- reato sopra esposti, alla luce delle complesse e tempestive indagini svolte dalla polizia giudiziaria della Sezione Anticrimine dei CC del Ros di Firenze, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze, del Centro Operativo della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana e della Digos di Firenze, le cui forze antiterrorismo

hanno operato in stretta sinergia e sotto la costante direzione e coordinamento di questa Procura della Repubblica.

Gli elementi investigativi alla base del decreto di fermo sono plurimi e convergenti – derivanti da indagini di tipo tradizionale ed informatiche – e consentono di ritenere, con elevato grado di probabilità, la riferibilità soggettiva delle condotte illecite, incluso il video di rivendicazione, al soggetto nei cui confronti è stato disposto il fermo.

Parimenti, si è ritenuto sussistente il concreto pericolo di fuga per la ritenuta possibilità di procurarsi collegamenti con l’estero e luoghi di immeditato riparo.

Si precisa che per l’indagato vige la presunzione di non colpevolezza e che, stante la delicata fase delle indagini preliminari, non possono riferirisi altri elementi informativi. Tutti i dati probatori raccolti verranno posti alla cognizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze per le valutazioni di competenza e la decisione sulla convalida del fermo adotatto.

Si delega per la diffusione del presente comunicato – da inviarsi a tutti gli organi di informazione – la PG. che sta conducendo le indagini che si coordinerà nelle modalità di trasmissione.

Firenze, 3 febbraio 2024 ore 14,55

Il Procuratore della Repubblica Filippo Spiezia