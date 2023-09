CENTO PER CENTO ANIMALISTI * ORSA F36: « LA MISURA È COLMA, PRESIDIO DAVANTI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (12/10 – 9.30) »

13.59 - giovedì 28 settembre 2023



Solo poche righe per informare la giunta di Fugatti che la misura è colma. Le nostre proteste saranno ancora più incisive. Confermiamo che giovedì 12 ottobre abbiamo organizzato un presidio davanti alla provincia autonoma di Trento, dato che il TAR non si pronuncerà più sulla sorte della povera Fiona (F36). Non faremo sconti.

CENTOPERCENTOANIMALISTI