CAMPOBASE * CORTE CONTI TRENTO: “ PIENA SOLIDARIETÀ AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI OSSANA, PER LA CONDANNA DELLA MAGISTRATURA CONTABILE “

23.18 - mercoledì 12 luglio 2023

”La segreteria di Campobase esprime la propria piena solidarietà agli amministratori e al funzionario del Comune di Ossana per la incredibile condanna in secondo grado disposta dalla Magistratura Contabile nei loro confronti per aver sostenuto una modica spesa a carico del Comune in occasione del commiato del Parroco di quella comunità. Si tratta infatti – come riconosciuto dalla sentenza di primo grado – di una forma tradizionale e consolidata di vicinanza da parte dell’Istituzione Municipale a chi ha svolto sul territorio una importante missione che non è solo strettamente religiosa, ma anche sociale e propriamente comunitaria. È triste notare – e non è la prima volta – che accanto alle grandi difficoltà affrontate ogni giorno da chi si impegna nei nostri Comuni, presidi fondamentali di democrazia di base, si aggiungono procedure sanzionatorie talmente bizzarre da apparire quasi incredibili.”

Segreteria di Campobase