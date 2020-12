PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OPERAZIONE MAESTRO: FUGATTI, « L’UNIONE DI INTENTI DELLE ISTITUZIONI FONDAMENTALE PER TUTELARE I NOSTRI GIOVANI E STRONCARE L’ATTIVITÀ DI TRAFFICANTI E PUSHER »

Operazione Maestro, il grazie del presidente Fugatti al Comando provinciale dei carabinieri.

“È un grazie sentito quello che porgo al Nucleo investigativo e al Reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Trento (con il supporto dei cinofili di Padova e Bologna e del nucleo elicotteri di Bolzano, sempre dell’Arma), coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica, che con grande impegno e un incessante lavoro hanno smantellato un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti sul nostro territorio.

Assicuro ancora una volta l’impegno della Provincia autonoma di Trento nel combattere la droga. L’unione di intenti delle istituzioni – con ruoli diversi – è fondamentale per tutelare in particolare i nostri giovani e stroncare l’attività di trafficanti e pusher. Insieme dobbiamo togliere loro ogni spazio sulla piazza non solo di Trento ma anche dei nostri paesi”.