CCIAA – TRENTO * CAMLAB * “ L’ATTUALITÀ ECONOMICA E LE SFIDE PER LE PMI, FORMAZIONE, RECRUITING E PASSAGGIO GENERAZIONALE “

12.30 - lunedì 1 aprile 2024

Ritorna per il secondo anno l’appuntamento con CamLab, il ciclo di incontri che la CCIAA di Trento dedica ai temi economici della contemporaneità, letti in chiave locale. Tre appuntamenti, il 3, l’11 e il 18 aprile nel cortile interno di Palazzo Roccabruna, con esperti nazionali ed esponenti del mondo dell’imprenditoria trentina per riflettere sul futuro del “fare impresa”.

Le nuove guerre, la transizione ecologica, il calo demografico, l’intelligenza artificiale sono fenomeni che stanno rapidamente cambiando il modo di vivere, ma anche il modo di fare impresa. Nuovi scenari si delineano all’orizzonte che scardinano vecchi equilibri e che richiedono alle organizzazioni produttive, in particolare a quelle piccole e medie, nuove capacità e nuove competenze per competere in un mercato incerto e in continua evoluzione.

Per riflettere sulle sfide che attendono le PMI, la Camera di Commercio di Trento – in collaborazione con la sua azienda speciale, Accademia d’Impresa – propone “CamLab: dialoghi su impresa e innovazione”, un ciclo di incontri che aspirano ad essere un laboratorio di idee, uno spazio di incontro e confronto aperto a cittadini, operatori economici ed istituzioni per ragionare sul futuro delle imprese, dell’economia e del territorio.

CamLab 2024 punta i riflettori su tre grandi temi che interessano da vicino le PMI.

Si comincia mercoledì 3 aprile ad ore 17.00 con l’incontro dal titolo: “Le difficoltà di reperimento della manodopera: gli orientamenti culturali e le priorità alla base delle scelte lavorative delle nuove generazioni”. Daniele Marini, saggista e sociologo dell’Università di Padova, alla luce delle sue recenti indagini, cercherà di illustrare il background valoriale alla base delle scelte professionali e di vita delle nuove generazioni.

Marini si confronterà con una tavola rotonda che vede la partecipazione di Alberto Bertolini, vice presidente dell’Associazione albergatori della provincia di Trento, Maria Cristina Giacomello, H.R. manager di Z.F., multinazionale tedesca leader nella produzione di organi di trasmissione per la nautica e per vetture premium, con sede produttiva anche ad Arco e Aldo Montibeller, esponente dell’Associazione artigiani della Provincia di Trento e presidente della categoria degli edili.

L’11 aprile alle ore 14.30 il tema sarà quello del “saper fare” nell’incontro dal titolo: “La formazione per le imprese trentine: la centralità delle competenze per la competitività e lo sviluppo”. Antonio Calabrò, giornalista, scrittore, direttore della Fondazione Pirelli, presidente della Fondazione Assolombarda, già direttore editoriale del gruppo Sole24 Ore, si confronterà con Gianluca Barbacovi, presidente della sezione provinciale della Coldiretti, Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento, Mauro Paissan, presidente di Confesercenti del Trentino e Roberto Simoni, presidente della Federazione trentina della Cooperazione.

Infine il 18 aprile alle ore 17.00 il focus si sposterà sulla staffetta generazionale. Franco Cesaro, consulente aziendale di lungo corso con una ampia esperienza nel campo, si confronterà con imprenditori e rappresentanti delle categorie economiche nell’evento dal titolo: “Il cambio di guardia nelle imprese: convivenza e passaggio generazionale”.

Tutti gli appuntamenti si svolgono nel cortile di Palazzo Roccabruna. Per partecipare è sufficiente iscriversi sul sito della Camera di Commercio di Trento o di quello di Palazzo Roccabruna.