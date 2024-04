ITA AIRWAYS * COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI: « AL VIA OGGI IL NUOVO VOLO DIRETTO ROMA – CHICAGO, AL TAGLIO DEL NASTRO IL PRESIDENTE ENAC DI PALMA »

10.28 - domenica 7 aprile 2024

///

È partito oggi il primo volo diretto ITA Airways da Roma Fiumicino a Chicago O’Hare. Alla cerimonia del taglio del nastro presso il terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino hanno partecipato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO Volare, Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC, Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino, Raffaello Biselli, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino e per Aeroporti di Roma Ivan Bassato, Chief Aviation Officer, e Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development.

Il volo è stato operato con il nuovo Airbus A330neo, la punta di diamante della flotta ITA Airways e il massimo riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design all’insegna del Made in Italy.

A bordo del volo inaugurale di ITA Airways presenti gli Amministratori Delegati e Presidenti rappresentanti dei principali gruppi del travel italiano. L’executive fam trip è stato organizzato in collaborazione con Illinois Office of Tourism e TeamAmerica.

“Siamo orgogliosi di inaugurare il nuovo volo diretto tra Roma e Chicago.”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare “Questa nuova destinazione, la settima in Nord America, arricchisce ulteriormente il network intercontinentale di ITA Airways e consolida la nostra espansione verso gli Stati Uniti, primo mercato internazionale per la nostra Compagnia. I molteplici collegamenti da Roma Fiumicino con New York, Boston, Washington, Miami, Los Angeles, San Francisco a cui si aggiunge la nuova Chicago rafforzano la nostra presenza sul mercato USA, al centro della nostra strategia commerciale, aggiungendo un ulteriore punto di accesso non solo per il traffico point to point, ma anche per le prosecuzioni verso altre destinazioni all’interno del Paese”.

“L’inaugurazione di una nuova rotta del nostro hub carrier per gli Stati Uniti è un ottimo motivo per festeggiare – dichiara Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma – L’ingresso di ITA Airways su Chicago incrementa ulteriormente l’offerta di lungo raggio sul Nord America che, dopo i numeri record registrati lo scorso anno, continua il trend di sviluppo: quest’estate Roma sarà collegata a 18 scali tra Stati Uniti, Canada e Messico, arrivando ad offrire fino a 39 partenze al giorno, ben 5 in più rispetto ai livelli già molto alti della scorsa estate, a conferma del ruolo di Fiumicino quale hub di riferimento per il Paese.”

“È tornata la voglia di volare – commenta Pierluigi Di Palma, Presidente Enac – e l’avvio di questa nuova rotta è un’ulteriore dimostrazione di come il mercato sia in crescita e abbia definitivamente superato la crisi degli ultimi anni. I dati di traffico registrano infatti numeri superiori al periodo pre-Covid grazie a una ripresa rapida del sistema dell’aviazione civile del nostro Paese. Un apprezzamento alla visione strategica di ITA Airways che guarda oltre, puntando al lungo raggio, utilizzando anche aerei di nuova generazione, sempre più tecnologici e sostenibili, in linea con i nuovi paradigmi della mobilità aerea”.

Nell’attuale Summer 2024, il nuovo collegamento diretto Roma – Chicago prevede inizialmente 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 a partire da giugno. Inoltre, grazie anche all’avvio del volo Roma-Toronto dal prossimo 10 maggio, la Compagnia offrirà 140 voli settimanali tra l’Italia e il Nord America. L’apertura del collegamento per Chicago, il settimo verso il Nord America, rappresenta per ITA Airways un prodotto di grande importanza. Gli Stati Uniti sono infatti il primo mercato strategico di ITA Airways dopo l’Italia e la nuova rotta consentirà alla Compagnia di aggiungere un ulteriore punto di accesso strategico non solo per il traffico point to point, ma anche per le prosecuzioni verso altre destinazioni all’interno del Paese, combinando flussi di traffico leisure e business.

Sul volo inaugurale Roma Fiumicino – Chicago, inoltre, la capacità cargo è stata quasi interamente soddisfatta a dimostrazione delle potenzialità del nuovo collegamento in termini di import ed export rafforzando così il ruolo di ITA Airways di supporto delle eccellenze italiane e ambasciatore del Made In Italy nel mondo.

La destinazione Chicago è un ulteriore tassello nella strategia di espansione del network intercontinentale di ITA Airways nell’attuale stagione Summer, che prevede un ventaglio di 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Nord America, Africa e Medio Oriente saranno i mercati in cui la Compagnia inaugurerà voli diretti dal suo hub di Roma Fiumicino. In particolare, a maggio, oltre a Toronto, verrà lanciato il collegamento diretto con Riyadh. A giugno sarà la volta dei voli diretti per Accra e Kuwait City, a luglio di Dakar e ad agosto di Gedda. Inoltre, nel picco della stagione estiva, ITA Airways aggiungerà 11 collegamenti stagionali, selezionati tra le destinazioni turistiche più ambite del Mediterraneo.

I voli possono essere acquistati sui canali di vendita di ITA Airways, attraverso il sito ufficiale www.ita-airways.com, il Customer Center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali.