ON. AMBROSI (FDI) * TRASPORTO AEREO: « DAL 25/9 NUOVO COLLEGAMENTO BOLZANO – VERONA – ROMA, ECCELLENTE NOTIZIA PER TN-AA VENETO »

TRASPORTO AEREO, AMBROSI (FDI): “NUOVO COLLEGAMENTO AEREO TRA BOLZANO, VERONA E ROMA: IL 25 SETTEMBRE GIORNO IMPORTANTE”

“Lunedì 25 settembre per il trasporto aereo e per tanti pendolari sarà un giorno importante, e per il Nord Est un nuovo inizio. Eccellente notizia sia per il Veneto sia per il Trentino-Alto Adige infatti il prossimo collegamento, ad opera della compagnia Skyalps, tra gli aeroporti di Verona e Roma, dopo un lungo periodo in cui lo scalo scaligero è rimasto sprovvisto di rotte per la Capitale.

Il servizio, che sarà attivo del 25 settembre con due voli per tratta dal lunedì al venerdì, riguarderà anche Bolzano, città da cui i voli in partenza da Verona per la Capitale saranno collegati con navette e parcheggio gratuito nello scalo locale per i passeggeri altoatesini. La possibilità per tanti pendolari, imprenditori finora praticamente impossibilitati ad andare e tornare in direzione Roma nella stessa giornata costituisce un preziosissimo incentivo per tante attività. Ringrazio nuovamente SkyAlps per essersi fatta portatrice di reali istanze del territorio, e di aver, tra gli altri, ascoltato anche i miei appelli congiuntamente con quelli di altri esponenti di Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige